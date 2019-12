Maite Perroni no ha felicitado a Anahí por su segundo embarazo. ¿Qué ha pasado entre las actrices de Rebelde? Las que un día fueran grandes amigas ahora apenas hablan. Maite ha confesado no haber llamado a su compañera para darle la enhorabuena por su segundo hijo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado las unió por muchos años casi como hermanas. Su etapa en Rebelde hizo que Anahí y Maite Perroni fueran inseparables creando una minifamilia en sus camerinos, hoteles y viajes en avión. La ruptura del grupo hace ya más de una década ha supuesto también el adiós a una amistad que parecía eterna. El cariño queda pero parece que poco más. Maite, actualmente promocionando su nueva película Doblemente embarazada, fue cuestionada por los medios si había llamado recientemente a Anahí para felicitarle por su segundo hijo. La respuesta fue negativa para sorpresa de todos. La actriz de Cuidado con el ángel, siempre educada, aprovechó la presencia de los micrófonos para darle la enhorabuena ahí mismo. Pero por su tono es evidente que no hay una relación muy estrecha. “Ay, no la he felicitado pero la felicito, le deseo lo mejor”, dijo con una sonrisa a los medios. Nada más. Teniendo en cuenta que Anahí anunció su embarazo hace ya más de un mes, todos hubieran esperado que esta llamada se hubiese hecho hace tiempo. Sincera, Maite confesó que no fue así. ¿Por qué? ¿Qué pasó para tal distancia? Se preguntan muchos, especialmente sus fans, que a día de hoy les siguen de forma individual y recuerdan por los grandes momentos que les hicieran vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay ninguna respuesta oficial. Pero el distanciamiento es un hecho y así quedó reflejado hace unas semanas tras la boda de Dulce María, a la que ninguno de sus compañeros asistió a pesar de los bonitos mensajes y buenos deseos que le mandaron todos después. A los únicos del grupo a quienes sí vemos juntos de vez en cuando y con el mejor de los rollos es a Anahí y a Christian Chávez. En alguna ocasión han presumido sus cariñosos encuentros en sus perfiles en redes, pero ni rastro de los demás. Al menos nos quedan los recuerdos de sus canciones y su telenovela, un éxito que no se borrará nunca. Advertisement

