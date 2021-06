En medio de la polémica, ¡Maite Perroni reaparece con tremendo mensaje! "Cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino". ¡Mira todo lo que dijo! Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Días difíciles para Maite Perroni, quien acaba de iniciar un proceso legal por difamación tras ser señalada de ser la causante de la separación matrimonial entre Claudia Martín y Andrés Tovar. Mientras que Claudia Martín rompió el silencio acerca de su situación, Maite Perroni reapareció tras estar muchos días alejada de sus redes con un video a cámara lenta en su cuenta de Instagram en lo que parece ser una sesión de fotos, en la que posa con un espectacular vestido rosado y largo, de amplias mangas y transparencias. "Cuando brillas y parece que todo está bien… siempre hay quienes quieren alimentarse de ese brillo; resulta conveniente. Pero cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino. Gracias a los que han estado y son verdaderas luces en mi vida ... Hoy tengo muy claro quiénes son. GRACIAS.", escribió bajo el clip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos tomando acciones legales formales, a través del licenciado Guillermo Pous, contra Claudia Martín por difamar y divulgar información falsa que atenta contra la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de Maite Perroni", informó la oficina de Perroni a People en Español. "Las acciones son administrativas y civiles por el atentado a la imagen, reputación, prestigio y honorabilidad de Maite Perroni derivado de la falsedad en las declaraciones que realizó, dándole un calificativo como 'la tercera en discordia'; lo cual, es absolutamente falso y denostativo a la persona y profesión de Maite", explicó Pous al programa mexicano de televisión De primera mano d Imagen TV

