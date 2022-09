Maite Perroni lanza colección de ropa a nivel mundial La vida de Maite Perroni parece ir cada día mejor, debido a que en breve contraerá nupcias y ahora da a conocer su línea de ropa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Maite Perroni está atravesando por un gran momento en su vida. A nivel personal, la actriz está próxima a contraer nupcias con Andrés Tovar. En el plano profesional no ha parado de trabajar en diversos proyectos de cine y televisión. Por si eso fuera poco, ahora la protagonista de la serie Oscuro deseo suma un éxito más tras lanzar una colección de ropa que será distribuida a nivel internacional. Para ello, la también cantante unió fuerzas con la plataforma especializada en venta de prendas y calzado llamada Shein. Así, lanzó una nueva colección donde busca que la comodidad y el estilo sean la base principal. La famosa participó en todo el proceso de creación aportando prensas, colores y diseños que reflejaran su estilo personal. "Después de muchos meses trabajando en los diseños, colores y estilos hoy por fin puedo compartir con ustedes un sueño más que se materializa", mencionó Perroni en un comunicado. "De la mano de Shein, llega Shein x Maite Perroni, siendo una colección totalmente nueva pensada en comodidad y estilo para todas". Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Atilano Garcia / SOPA Images/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está línea tiene más de 36 looks que son totalmente diferentes y cuyo objetivo es "conectar con la esencia de quienes lo usen". La colección estará disponible en países como México, Colombia, Nicaragua, Brasil y muchos otros a nivel mundial donde la mencionada plataforma se ha posicionado como una de las más importantes en lo que a venta de ropa se refiere. Además de este logro, Maite Perroni está feliz porque en breve se estrenará la serie Triada, de la cual es protagonista y representa un nuevo reto en su carrera debido a que deberá interpretar a tres personajes totalmente distintos entre sí.

