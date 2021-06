Maite Perroni inicia proceso legal por difamación Tras ser señalada de ser la causante de la separación matrimonial entre Claudia Martín y Andrés Tovar, Maite Perroni entabló un proceso legal contra la actriz para que la deslinden de esta acusación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Claudia Martín se había separado de su esposo Andrés Tovar, debido a que el productor le había sido infiel a la actriz con otra persona. Diversos rumores señalaban que "la tercera en discordia" era Maite Perroni, quien tiene una amistad de muchos años con Tovar. Incluso, aseguraban que por este romance la exRBD había terminado la relación sentimental de siete años que mantenía con el músico Koko Stambuk. En la emisión matutina mexicana Sale el sol se aclaró que la pareja llevaba varios meses separada y no existía ninguna otra persona responsable del distanciamiento. Pese a lo anterior, Martín sigue dejando abierta la posibilidad de una infidelidad por parte de su marido. Y si bien, no ha mencionado directamente a la protagonista de la serie El juego de las llaves como la responsable, ha hecho comentarios y tenido acciones que confirman el supuesto amasiato y la involucran. Ante ello, la cantante ha decidido emprender una acción legal por difamación en contra de su colega y quien resulte responsable. "Estamos tomando acciones legales formales, a través del licenciado Guillermo Pous, contra Claudia Martin por difamar y divulgar información falsa que atenta contra la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de Maite Perroni", informó la oficina de Perroni a People en Español. Maite Perroni Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las acciones son administrativas y civiles por el atentado a la imagen, reputación, prestigio y honorabilidad de Maite Perroni derivado de la falsedad en las declaraciones que realizó, dándole un calificativo como 'la tercera en discordia'; lo cual, es absolutamente falso y denostativo a la persona y profesión de Maite", explicó Pous al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). El abogado explicó que se abrirán diversos procesos contra todos los involucrados. "Son acciones [legales] distintas; por una parte al medio o los medios de comunicación que comenten y repliquen de la misma manera señalando a Maite con este calificativo y por otra parte a la señora Martin o Martín por haberlo hecho, además, a diversos medios de comunicación y al reportero", agregó. "[Las sanciones para Claudia Martín serían] una multa, tener que disculparse públicamente, desmentir todos los señalamientos realizados y una compensación económica por el atentado a la imagen de Maite". Claudia Martín y Andrés Tovar Claudia Martín y Andrés Tovar | Credit: Instagram Claudia Martín Este proceso jurídico ha sido la respuesta pública de Maite Perroni, quien, como menciona Guillermo Pous, busca limpiar su reputación y dejar claro que no está involucrada de ninguna manera en la separación de Claudia Martín y Andrés Tovar.

