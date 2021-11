Maite Perroni sobre supuesto embarazo: "El día que llegue ese momento, voy a ser la más feliz en compartirlo" Tras anunciar su romance con el productor Andrés Tovar, han surgido rumores acerca de que Maite Perroni espera a su primer bebé. La actriz habla en exclusiva con People en Español y cuenta todo al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni está en su mejor momento a nivel personal y profesional. La actriz celebra su nuevo contrato con la plataforma streaming Pantaya, donde producirá y protagonizará diversas series y películas. Además, después de todos los dimes y diretes, presume su estable relación sentimental con el productor Andrés Tovar. Sin embargo, ahora han surgido rumores de que la actriz está embarazada, pero habla en exclusiva con People en Español y cuenta todo al respecto. ¿Qué enseñanzas te dejó este año tras la pandemia? Que la vida es muy corta, que debemos ser felices, que debemos vivir al máximo; vivir en el presente. Que debemos agradecer todo lo que sí tenemos y debemos dejar de pensar en lo que no tenemos para, realmente, valorar y disfrutar nuestro hoy, nuestra historia y poner el corazón en todo lo que hagamos. Firmaste un acuerdo único con Pantaya, donde además de protagonizar también producirás. Cuéntanos al respecto. Esta nueva etapa profesional para mí es un reto que me llena de emociones, que me mueve a un lugar profesional muy interesante. En el cual, voy a poderme involucrar en la creatividad y en la producción de contenido para nuestra comunidad hispana de la mano de Pantaya, que estos años se ha ocupado por llevar contenido a los latinos; donde nuestro idioma no sea un límite sino todo lo contrario, que rompa fronteras. Y me da muchísimo gusto poder sumarme y ser una latina que va a poder contribuir en la industria del entretenimiento y espero poder apostar por proyectos que muevan a los hispanos. Maite Perroni Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Pantaya, ¿en qué otros proyectos te veremos en el 2022? En 2022 voy a estrenar la segunda temporada de Oscuro deseo. Voy a estrenar dos películas más, una que filmé en México y otra que filmé en España, y, además, voy a empezar en enero las grabaciones de una nueva serie que me tiene muy emocionada; que, me atrevo a decir, es el reto más grande al que me he enfrentado actualmente y ya, desde ahorita, estoy en preparación y preproducción con la producción y directores para empezar a filmar en enero. En lo personal estás plena disfrutando de un nuevo amor. ¿Qué te hizo enamorarte de Andrés? Me siento más plena que nunca en mi vida; más feliz que nunca. Clara de saber qué es lo que quiero, lo que deseo y lo que queremos construir, Y, simplemente, siendo él, en su totalidad, me enamoró. ¿Es verdad lo que se rumora que estás embarazada? No es verdad. Una vez más, nos vemos expuestos a la opinión pública sin saber realmente cuál es la verdad de las cosas y pues, desafortunadamente, los medios de comunicación no se informan y se dejan llevar por lo que cualquier persona comunica sin responsabilidad. Y, desafortunadamente, estas notas las replican sin saber realmente de qué es lo que están hablando. El día que llegue ese momento, voy a ser la más feliz de compartirlo con todos ustedes porque sería una bendición.

