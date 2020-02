Maite Perroni habla del reencuentro con sus excompañeros de RBD Maite Perroni habló por primera vez de la reunión que tuvo con sus excompañeros de RBD; además, responde a los rumores de un reencuentro profesional para la famosa agrupación. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado mes de diciembre, los exintegrantes de RBD tuvieron un encuentro entre amigos tras once años de la desintegración del famoso grupo musical. Algunos contaron su experiencia sobre esta reunión. Ahora, Maite Perroni hace lo propio y narra cómo fue volver a estar con sus colegas. “Fue muy bonito. Fue un reencuentro de seis amigos que logramos coincidir él mismo día porque por distintas actividades y situaciones personales a veces es imposible poder estar los seis al mismo tiempo”, relató Perroni a los medios de comunicación. “Fue un encuentro, muy, muy bonito, fue de seis personas que se quieren y han compartido tantas cosas que la vida nos regaló. Y que fue muy bonito, desde un lugar adulto y maduro, encontrarnos, abrazarnos, platicar, recordar y eso fue para nosotros”. RELACIONADO: ¡Así ha sido el cambio de Maite Perroni a través de los años! Image zoom La cantante explica cómo se dio la idea de que reunirse todos tras varios años de alejamiento. “Todo surgió desde el gusto de vernos, de compartir, de darnos un abrazo y de estar juntos”, agregó. “Simplemente fue un reencuentro de seis almas, de seis personas que disfrutamos estar juntos”. Tras la convivencia, surgieron rumores de los exintegrantes estaban planeado proyectos laborales de la agrupación como tal; lo cual, la también actriz descartó por completo y explica por qué. “Desafortunadamente, a partir de esta imagen se suscitaron otro tipo de cosas que generaron expectativas que desafortunadamente no se van a cumplir”, mencionó. “No hay ninguna intención de hacer un reencuentro profesional”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las imágenes donde aparece mostrando una parte del busto desnudo en la playa, Maite Perroni le restó importancia y aseguró que la polémica es parte de ser una figura pública. “El titular de las fotografías eran un poco más escándalo que las fotografías”, advirtió. “Las fotos no son nada escandalosas; estaba en la playa asoleándome, tomándome una agüita de coco”. Advertisement

