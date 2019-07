Maite Perroni habla del sensual personaje de una mujer 'swinger' en la serie El juego de las llaves. ¿Y habrá reencuentro de RBD?

Maite Perroni recuerda con cariño su etapa en RBD, pero asegura que no habrá un reencuentro de la popular banda. “No, cada quien está en proyectos diferentes, cada quien está en otra etapa, ni ahorita ni nunca se ha planteado realmente un reencuentro”, dijo la actriz y cantante mexicana a People en Español. Sobre su evolución artística y personal 10 años después del rompimiento de la banda en el 2009, Perroni reflexiona: “ha sido una evolución interesante, paulatina. He tenido la fortuna de hacer lo que más me gusta, de tener una carrera que me ha hecho vivir, que me ha permitido crecer, descubrirme, tener nuevos retos y oportunidades. He tenido la bendición de poder hacer proyectos que me siguen llenando de ilusiones. Pasa el tiempo y no dejo de tener esa alegría por realizar mis sueños”.

¿Sigue en contacto con otros exintegrantes de RBD?”Hay buena onda pero cada quien está haciendo sus cosas, con sus proyectos tanto personales como profesionales”, dice sobre los demás ‘Rebeldes’. “Cada quien tiene relación con quien haya tenido más afinidad. Hace mucho tiempo que cada quien ha seguido su camino, hace 10 años que se terminó el grupo entonces cada quien está haciendo sus cosas y su vida”.

A sus 36 años, Perroni dice sentirse satisfecha con sus logros. “Me siento plena, estoy en uno de mis mejores momentos. Me siento segura de mi misma, sé lo que quiero, me siento afortunada de hacer profesionalmente lo que me apasiona y tener una vida, una familia y amigos que amo, de verdaderamente tener un equilibrio”, asegura. “Me toca agradecer y disfrutar de lo que he logrado con muchos años de trabajo y de entrega. Me encanta compartir con la gente que quiero, con mi familia, con mis amigas de toda la vida, con la gente que amo que es la gente sincera”.

Su nuevo reto actoral es interpretar a una mujer ‘swinger’ en la sensual serie El juego de las llaves, que protagoniza junto a Sebastian Zurita, Horacio Pancheri, Fabiola Campomanes y Marimar Vega, entre otros. “Es una mujer que empieza a vivir todo un conflicto a partir de la decisión que toma de ser swingers ella y su esposo. Entonces empezamos a ver una mujer real, una mujer que un día piensa una cosa, otro día piensa otra, se vuelve contradictoria. Es muy apasionada y sabe que tiene que hacer algo diferente en su matrimonio. Le da miedo pero al mismo tiempo es una mujer sexual, una mujer con deseos pero la da miedo el cambio. Entra en una montaña rusa emocional”, dice de su rol en la serie, que estrena el 16 de agosto por PANTAYA.

“Vamos a ver la historia de una pareja tradicional que tiene mucho tiempo de estar juntos y una relación muy bonita llena de amor, sueños e ilusiones, pero están en el punto donde la monotonía es más fuerte que todo ese amor que tienen, y empiezan a querer descubrir otro mundo. Es un tema muy interesante donde vamos a contar la historia de cuatro parejas y cada una tiene una temática diferente alrededor de este tema de la comunidad swingers,” añade sobre esta historia.

¿Consideraría ella algún día volverse swinger? “No, todavía no duro 20 años con alguien, todavía no ha llegado ese momento,” asegura entre risas. La cantante está enfocada en su familia y su carrera por ahora, y está por grabar el video musical de un nuevo tema que lanzará pronto. Si bien está viviendo sus sueños, asegura que ya no se pone tanta presión de lograr metas grandes. “Creo que lo más importante es poder disfrutar tu presente, poder realmente sentirte plena y feliz con lo que estás haciendo. Yo hace mucho tiempo me dejé de poner estas metas donde tengo que lograr algo porque si no lo logro no voy a ser feliz. Estoy enfocada en poder ir paso a paso tomando decisiones que me permitan que lo que estoy haciendo en ese momento me haga bien, me haga feliz. Dejé de ponerme encima de mi una obligación y presión”, reflexiona. “Al final la vida irá diciendo que es lo que sigue, pero en el hoy estoy feliz y eso es lo que más importa”.