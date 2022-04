Maite Perroni habla en exclusiva de los planes junto a su novio Andrés Tovar, ¿boda a la vista? Maite Perroni habló en exclusiva con People en español sobre los planes que tiene junto a su pareja Andrés Tovar y sus proyectos profesionales. ¿Boda en puerta? La ex RBD lo cuenta todo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Buzz April 2022 Credit: Sergio Valenzuela Tras vivir la pandemia, Maite Perroni ahora solo tiene un propósito: "Debemos disfrutar el presente, dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo". Siendo fiel a esa filosofía de vida, la mexicana de 39 años está viviendo intensamente su romance con el productor mexicano Andrés Tovar. "[Estamos] muy bien", confiesa. "Disfrutando el día a día". Y también estrenando la nueva temporada de Oscuro deseo (Netflix), proyecto del que Perroni nos habló en exclusiva. Estrenas la nueva temporada de Oscuro..., para todos los que aún no la han visto, ¿qué es lo que hay que esperar de esta segunda parte? En esta segunda parte los giros en la historia son aún más inesperados. Al estar leyendo los capítulos habían cosas que decía: 'No, ¿cómo puede ser esto posible?', y hablaba con los escritores y fue cuando empecé a trabajar con especialistas en el tema de pareja, con psiquiatras para entender desde dónde viene la fragilidad en una persona y entender lo que Alma [mi personaje] estaba sintiendo y el por qué de sus decisiones. Son personajes que tienen comportamientos reales ante lo que viven. Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Andrés Tovar/Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Catherine Siachoque nos habló maravillas de ti, nos dijo que era un manjar trabajar a tu lado, ¿qué nos puedes decir de ella y de los otros actores que te acompañaron en esta temporada? Fue increíble trabajar con ella; los nuevos personajes en esta segunda temporada llegaron a sumar y nutrir la historia, a mover todo. Es un proyecto muy completo y me atrevo a decir que les va a gustar porque hicimos un gran trabajo donde se da continuidad a lo que dejamos en la primera temporada, pero se refuerza con nuevos elementos y nuevas situaciones en la segunda. Estás enamorada y en tu mejor momento, ¿cómo te sientes con tu pareja? ¿cuáles son sus próximos planes? Muy bien, disfrutando el día a día, nuestros proyectos, nuestras familias. Creo que la pandemia nos ha dejado a todos como enseñanza que debemos disfrutar el presente y dejar a un lado estar pensando en el futuro porque no tenemos un control sobre eso; dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo y encarguémonos de disfrutar el presente porque hasta se nos olvida que muchas veces lo que hoy estamos viviendo es eso que hace unos años soñábamos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maite Perroni habla en exclusiva de los planes junto a su novio Andrés Tovar, ¿boda a la vista?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.