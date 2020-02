Maite Perroni por fin cuenta la verdad sobre los conflictos y peleas de sus compañeros de RBD Con motivo del reencuentro con sus amigos del alma, la cantante y actriz ha contado todo acerca de los truenes y supuestos enfrentamientos de la banda. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que si se han peleado, que si no se aguantan, que si se tienen celos y envidia. ¿Cuál es la verdad detrás de los enfrentamientos de los chicos de Rebelde? Esa es la respuesta que todos quieren saber y que por fin Maite Perroni ha contestado sin censura ni filtros. En una entrevista con El Gordo y la Flaca zanjó la polémica de que se llevan mal y que entre ellos hubo terribles tensiones. Sí hubo enfados y molestias propias de un grupo de amigos, pero nada que ver con los dramas que se han contado en los medios durante tantos años. “Siendo seis personas totalmente diferentes sí hicimos un equipo, sí nos cuidamos entre nosotros, sí nos apoyamos. Nunca hubo nada que trascendiera a una falta de respeto, un falta de equipo o una falta de unión”, ha aclarado la artista de forma contundente. Si tan grave hubiera sido lo que hubiesen tenido jamás se habrían reencontrado como hicieron estas navidades ni se hubieran mostrado tan felices y encantados de la vida de volver a estar juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Por eso es que podemos encontrarnos años después desde el amor y desde la intención de compartir un momento lindo y fue bien bonito”, dijo con una sonrisa en los labios. Juntos han vivido los mejores años de su vida, han crecido y madurado a la par, solo con eso ya se pueden considerar casi hermanos. Su unión es tal que hasta tienen un chat en Whatsup donde se mantienen comunicados y al día los unos de los otros. “Compartimos memes, pláticas, chistes y momentos de cada uno de nosotros”, afirmó. Una excelente noticia que destierra todo lo demás. ¡Rebelde siempre en nuestros corazones! Advertisement

Maite Perroni por fin cuenta la verdad sobre los conflictos y peleas de sus compañeros de RBD

