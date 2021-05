El enigmático mensaje de Maite Perroni antes de anunciar su separación de Koko Stambuk Poco antes de anunciar oficialmente que ha vuelto a la soltería, la actriz y cantante mexicana Maite Perroni compartió este misterioso mensaje en Instagram. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maite Perroni ha vuelto a la soltería. La actriz y cantante mexicana anunció que se separa del productor y músico chileno Koko Stambuk. "Personalmente yo llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo", compartió en el podcast Se regalan dudas. "Entonces venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir: 'Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos'". Si bien no entró en detalles sobre las razones de la ruptura, Perroni asegura que ya no querían las mismas cosas. "Fue difícil y al mismo tiempo fue sano, fue como liberador aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes", añadió en el podcast. Maite Perroni Credit: (Victor Chavez/Getty Images) La exintegrante del grupo musical mexicano RBD compartió un enigmático mensaje en Instagram poco antes de anunciar que ha vuelto a la soltería. "Yo ya no fuerzo las cosas. Lo que fluye, fluye. Lo que se estrella, se estrella. Yo solo tengo espacio y energía para las cosas que son destinadas para mí", publicó Perroni. La estrella de 38 años habló con People en español a finales del 2020. "He aprendido a hacer pausas, a detenerme, a pensar, a observar y a sentir, a revalorar cada segundo, vivir en el presente porque no sabemos que va a pasar al día siguiente", nos dijo de lo que aprendió de la pandemia. "Nada lo podemos dar por hecho, nada lo tenemos garantizado, solo nuestro momento, nuestro ahora". Maite Perroni Credit: (Victor Chavez/Getty Images) Maite Perroni aseguró que estaba más cerca que nunca de su familia y añadió a People en Español: "La felicidad se encuentra a lo largo del día o de la vida en muchos y distintos momentos. Surge desde adentro, no se puede pretender. Lo que me hace feliz es lo más simple, estar en casa, disfrutar de mi perro, cocinar, compartir con la gente que más amo". Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa.

