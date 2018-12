Maite Perroni quedó ¿Doblemente embarazada?

Maite Perroni prometió sorprender a sus seguidores con nuevas propuestas y así lo está cumpliendo.

La bella mexicana concluirá las grabaciones de la nueva comedia romántica Doblemente embarazada, dirigida por su novio Koko Estambuk, este sábado y se siente sumamente contenta de contar esta historia.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Me parece muy interesante, justamente cuando leí el guión dije ‘wow!’ ¿Esto puede suceder? No tenía ni la menor idea ni de que existía la fecundación heteroparental. Y cuando empiezas a informarte más, dices que bueno poder contar una historia que parte de algo real pero llevada en ese tono de comedia, con un elenco verdaderamente increíble”, dijo la actriz a Despierta América (Univision).

“Porque al observar a mis compañeros, a Matías y a Gustavo, me he enamorado de sus personajes y de lo que han hecho con ellos y yo creo que va a ser algo entrañable para la gente, porque vamos a estar diciéndoles algo que puede suceder, para que estén prevenidos, para que no les pase lo que a Cristina porque está cañón”.

En Doblemente embarazada, la intérprete de “Roma” protagonizará junto al actor chilenomexicano Matías Novoa y el actor mexicano Gustavo Egelhaaf.

Este 2018 que está a punto de concluir ha sido de grandes logros para Maite Perroni. Antes de comenzar el rodaje de Doblemente embarazada, a nivel actoral cerró exitosamente su participación en la telenovela Papá a toda madre (Univision); además, tuvo muchos otros éxitos en el plano musical.

Ante ello, la histrión se siente satisfecha por su trabajo profesional de este año.

Doblemente embarazada estrenará a mediados del 2019.