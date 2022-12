Maite Perroni pide su deseo para Navidad: quedar embarazada Maite Perroni tiene muy claro cuál es su deseo para estas Navidades luego de su boda con Andrés Tovar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de los muchos rumores sobre el posible embarazo de Maite Perroni, la actriz no ha podido quedar embarazada y por eso ese es su principal deseo en Navidad este año, el primero que pasará como esposa del productor Andrés Tovar. "Ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol, ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se logra", dijo la mexicana al ser abordada por la prensa en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los periodistas quisieron saber entonces, si no estaba embarazada, cuál era el motivo por el que ha visitado tanto el hospital en los últimos tiempos. "Han habido distintas situaciones por las cuales había estaba yendo, tenía un tema en el cuello y otras cosas. Pero la verdad es que está todo bien y cuando así sea (el embarazo) lo decimos, en eso estamos. Espero que pronto les digamos que sí", sostuvo. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Medios y Media/Getty Images Perroni ha tenido que lidiar con todo tipo de comentarios sobre su estado en los últimos meses, pero lo cierto es que cada vez que aparece una noticia relacionada con la espera de un bebé, prefiere hacer oídos sordos. "Dicen muchas cosas pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Que digan lo que quieran. Ya a mí cada vez más se me resbala", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maite Perroni & Andres Tovar Credit: Instagram/@maiteperroni Perroni y Tovar han acogido estas fechas festivas en su hogar con mucho entusiasmo, como el que pusieron en escoger y decorar su increíble árbol de Navidad. Para ellos, lo más importante es pasarla bien y en familia. "Se trata de disfrutar, reflexionar y procurar este tiempo para agradecer. No sé qué vamos a cenar, preparamos juntos el desayuno, la comida y la cena", dijo el productor a su llegada al aeropuerto.

