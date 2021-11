"Eres mi sentimiento favorito": el tierno mensaje de Maite Perroni a su novio Andrés Tovar Hoy Maite Perroni puede gritar su amor a los cuatro vientos. La actriz dedicó un tierno mensaje al productor en Instagram, donde le deja saber cuánto lo ama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Andrés Tovar/Instagram Hoy Maite Perroni puede gritar su amor a los cuatro vientos. A pesar de que en un primer momento la pareja fue blanco de acusaciones, ahora que han confirmado su noviazgo no dudan en decir cuán feliz los hace tenerse el uno al otro. La actriz dedicó un tierno mensaje a Andrés Tovar en Instagram, donde le deja saber cuánto lo ama. "Las almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito", escribió Perroni junto a unas hermosas fotos de ambos. Tovar también compartió el mismo mensaje en sus redes sociales. Los seguidores no perdieron la oportunidad para enviar sus mejores deseos a los novios. "Qué bonito es el amor!!!"; "qué bonita pareja. Dios los bendiga siempre"; "la pareja más hermosa del mundo mundial!"; "cuánto amor!!!", les dijeron. No fue hasta finales de octubre que Perroni confirmó públicamente su noviazgo con Tovar, luego de que fuera acusada por Claudia Martín de ser la responsable de su ruptura matrimonial con el productor, lo cual hizo que la actriz tomara acciones legales. Maite Perroni y su novio Credit: Instagram/@maiteperroni "Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias", dijo la ex RBD en un mensaje. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación", sostuvo. "Pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido", indicó. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente se regaron los rumores de un supuesto embarazo de la actriz, algo que esta negó rotundamente. "No es verdad. Una vez más, nos vemos expuestos a la opinión pública sin saber realmente cuál es la verdad de las cosas y pues, desafortunadamente, los medios de comunicación no se informan y se dejan llevar por lo que cualquier persona comunica sin responsabilidad", dijo a People en Español. "Desafortunadamente, estas notas las replican sin saber realmente de qué es lo que están hablando. El día que llegue ese momento, voy a ser la más feliz de compartirlo con todos ustedes porque sería una bendición", agregó.

