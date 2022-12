Maite Perroni de luto: "Tengo el corazón partido en mil cachitos" La actriz y cantante mexicana compartió la triste pérdida que acaba de sufrir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy es un día muy triste para Maite Perroni, y así mismo lo compartía ella. A través de sus redes sociales, la actriz daba a conocer el duro golpe personal que acaba de vivir. Una pérdida que la ha dejado desolada. "Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño", lee parte de su sentido escrito. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent La cantante de RBD despedía así a su compañero fiel y miembro amado en la familia, Sancho, con quien ha vivido muy de cerca algunos de los años y capítulos más bonitos y representativos de su vida. "Uffffffff, ¡sí que duele! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración, cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor", prosigue la artista. Junto a unas enternecedoras imágenes de este angelito, Maite se despidió con tristeza pero, sobre todo, con un gran amor, de quien ha sido uno de los seres más especiales para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti. Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llegó a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar", expresó conmovida. Sancho ha sido testigo de los momentos más importantes de su existencia y su carrera, desde su boda con Andrés Tovar hasta su nuevo proyecto con RBD. Ahora le acompañará desde ese arco iris. Buen viaje, pequeño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maite Perroni de luto: "Tengo el corazón partido en mil cachitos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.