Así contesta Maite Perroni a los rumores de embarazo: "Es pan dulce nomás" Maite Perroni y Andrés Tovar están en boca de todos ya que muchos especulan con un posible embarazo de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Mezcalent En los últimos días se ha venido especulando que la actriz Maite Perroni y Andrés Tovar estarían esperando su primer hijo. Y aunque la pareja no ha contestado de forma directa a estos rumores, sí lo ha hecho con mucho humor a través de las redes sociales. El productor audiovisual publicó sus historias de Instagram una foto de ambos en la que Maite está sujetando unos dulces y la acompañó del mensaje: "Es pan nomás...". Esa misma imagen fue también compartida por la ex RBD, quien además decidió agregar que "¡Es pura felicidad!", por lo que, así la pareja estaría negando el supuesto embarazo. Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Instagram Estas especulaciones surgen después de que la protagonista de Oscuro deseo (Netflix) fuese vista con el vientre más abultado por el programa de El gordo y la falca. El periodista Gabriel Cuevas también comunicó en el programa Fórmula Espectacular que la pareja sí está esperando a un bebé, solo que lo han compartido con gente más cercana. "Me enteré de muy buena fuente que Maite Perroni tiene tres meses de embarazo y que en breve va a dar a conocer la noticia, todo parece indicar que el cambio de empresa del marido trae una torta bajo el brazo", añadió Cuevas. Hay que recordar que los inicios de su relación fueron controvertidos puesto que Maite estuvo en el ojo del huracán tras ser acusada por Claudia Martín de ser la responsable de su ruptura matrimonial con Andrés Tovar. "Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación", dijo entonces la Perroni. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Posteriormente en una entrevista exclusiva nos contó lo afortunada que se sentía de haber encontrado al amor de su vida. "Mi corazón está más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro", nos compartía muy ilusionada. Con respecto a la maternidad, la intérprete de 39 años comentó anteriormente que no descartaba la opción de congelar sus óvulos para ser madre en el futuro: "Creo que eso es una gran alternativa y mucho más para las mujeres que quieren prevenir, que quieren tomar una decisión más adelante. Por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo, la vida y los tiempos se acomodarán y será cuando tenga que ser, pero definitivamente es una gran herramienta", dijo en declaraciones a la prensa.

