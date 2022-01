¡Las atrevidas fotos de Maite Perroni con su novio de las que todos hablan! La ex RBD Maite Perroni ha calentado las redes con unas atrevidas fotos junto a su novio que han hecho reaccionar a los seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni & Andres Tovar Credit: Instagram/@maiteperroni Desde hace meses, la relación de Maite Perroni y su nuevo novio Andrés Tovar ha dado mucho de qué hablar. No obstante, la cantante y actriz siempre se ha mantenido fuerte en su decisión y no para de gritarle al mundo el amor que siente por el productor mexicano. ¡Ahora la ex RBD ha calentado las redes con unas atrevidas fotos que han hecho reaccionar a los seguidores! Perroni compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram unas fotos un tanto eróticas junto a Tovar, con las que quiso transmitir un claro mensaje en este nuevo año: "Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida… 2022", escribió. En las imágenes en blanco y negro, la actriz aparece junto al productor de 29 años en posiciones muy sexys y hasta provocativas. En una aparecen mirándose de cerca, mientras él la agarra por la cintura, pero en otra fueron más allá y Tovar le levanta la falda, dejando ver un filo de las pompis de la mexicana. Como es de suponer, muchos fueron los que reaccionaron a estas imágenes. "Válgame Dios!!! Ahora sí se le está saliendo lo Rebelde a la Lupita!"; "eres la mejor, ASI SE HABLA"; "🔥🔥🔥🔥🔥 te pasaste Maite. Son maravillososssss 👏👏👏❤️❤️❤️ que fotazaaaa"; "y el esposo de otra 😅"; "el ser felices es lo más gratificante en la vida 💗 Saludos y mucho éxito en todos tus proyectos", les dijeron. El pasado mes de octubre Perroni confirmó su romance con Tovar, luego de que estuviera en el ojo del huracán tras ser acusada por Claudia Martín de ser la responsable de la ruptura de su matrimonio con el productor. "Pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido", dijo la actriz en Instagram al anunciar su noviazgo. "Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias", advirtió. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las habladurías, la pareja ha sabido vivir con intensidad este momento y han gritado su amor a los cuatro vientos. "Las almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito", dijo en Instagram la actriz al compartir tiernas fotos junto a su novio.

