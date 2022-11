Christian Chávez dice la verdad: ¿Maite Perroni se casó embarazada? Muchos quieren saber si Maite Perroni estaba embarazada el día de su ceremonia, y Christian Chávez aclaró las dudas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Maite Perroni, uno de los eventos más fascinantes de este año, sigue dando de qué hablar. Los fans de la cantante y actriz no solo han querido saber por qué Dulce María no estuvo en la celebración, sino que quieren estar enterados de si Maite estaba embarazada el día de su ceremonia. Por eso la prensa no ha perdido la oportunidad de preguntar a Christian Chávez si su amiga está a la espera de un bebé. "No sé si Maite está embarazada, no te puedo contestar yo esa pregunta. ¡Ojalá! Creo que podría ser una cosa super bonita, pero lo que sí te puedo decir es que estamos muy unidos", dijo a Televisa Espectáculos. Christian Chávez Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez En los últimos tiempos muchos han sido los rumores acerca de un posible embarazo de Maite, ya que se le ha visto usando ropa muy holgada. No obstante, la mexicana ha desmentido todos estos comentarios. "Nos vemos expuestos a la opinión pública sin saber realmente cuál es la verdad de las cosas y pues, desafortunadamente, los medios de comunicación no se informan y se dejan llevar por lo que cualquier persona comunica sin responsabilidad", dijo en en exclusiva con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y, desafortunadamente, estas notas las replican sin saber realmente de qué es lo que están hablando. El día que llegue ese momento, voy a ser la más feliz de compartirlo con todos ustedes porque sería una bendición", aseguró.

