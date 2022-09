Maite Perroni celebra por partida doble tras comprometerse: "Estoy en plenitud" La actriz mexicana Maite Perroni celebró en Nueva York la fiesta del Día de la Independencia de México, en la misma semana que se comprometió con el productor Andrés Tovar tras un año de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido una de celebración completa para Maite Perroni. La actriz mexicana está festejando por partida doble importantes acontecimientos en su vida, tanto a nivel profesional como personal. La ex RBD acudió el jueves por la tarde al icónico edificio Empire State Building en Nueva York para celebrar la Independencia de México junto a miles de sus paisanos de la Gran Manzana. La actriz, junto al cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y Jean-Yves Ghazi, presidente del legendario edificio, encendió las luces que iluminaron el histórico observatorio con los colores de la bandera mexicana. "Estoy muy contenta de poder compartir este celebración, porque más que ser un evento que a mí me posiciona en algún lugar, es estar aquí para poder representar a la comunidad y poder representarlos a ellos que son los que han construido tanto en nombre de nuestro país en este lugar, en esta ciudad", dijo Perroni a People en Español. "[Los mexicanos] son una comunidad muy grande, muy trabajadora que ha aportado mucho a este país y el poder estar hoy celebrando el día de la Independencia y además ver poder ver el edificio más famoso del mundo iluminado con los colores de nuestra bandera es un orgullo total", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maite Perroni New York Hispanic Heritage Month Independenica de Mexico Maite Perroni | Credit: Josue Lozada De acuerdo a la oficina del cónsul de México en Nueva York, son más de 1.5 millones los mexicanos residentes en la ciudad. "No se pierda nunca la fe, que valoren cada esfuerzo, cada paso dado, cada logro y que todo lo que han sacrificado y todo lo que han hecho, ha sido también en favor de las familias que de pronto ya se van quedando atrás en un país que ya no pueden visitar", dijo Perroni dirigiéndose a sus compatriotas. "Pero muchas veces estos sacrificios son los que les permiten a ellos apoyar a sus familias que se encuentran en el país de origen. Es una situación muy dolorosa, muy difícil, pero su fe, su templanza, su esfuerzo, su dedicación y su entrega, los ha ido sacando adelante", añadió. Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Maite Perroni/Instagram Precisamente el amor es lo que tiene a Maite radiando alegría. A un año de relación con el productor Andrés Tovar, la actriz está lista para llegar al altar. Esta semana, la pareja se comprometió en matrimonio ante "Dios, el sol y la luna", reveló el feliz novio en sus redes sociales. "Estoy en un momento muy lindo en donde me siento muy realizada profesionalmente. En lo personal me siento en un momento lleno de equilibrio, de ilusiones, con muchas cosas muy bonitas pasando por delante. Estoy muy bien, muy contenta, muy plena. En una plenitud total afortunadamente", aseguró Maite. También en un momento bastante ocupado profesionalmente. Además de su estelar en la serie Oscuro deseo, la actriz protagoniza la serie Triada, que estrenará en diciembre por Netflix. Pero en medio de su apretada agenda de trabajo, ya está haciendo espacio para los preparativos de su boda. "Hay que ir viendo cómo [la agendamos]", dijo entre risas. "Siempre hay soluciones. La forma la vamos a encontrar. No hay pretexto para no celebrar. Vamos a estar preparando todo para celebrar, divertirnos y pasarla increíble, disfrutar mucho lo que estamos viviendo en este momento".

