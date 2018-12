Maite Perroni participará en marcha gay

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Además de estar estrenando y promocionando en México y Estados Unidos su nuevo sencillo “Loca” junto al dueto Cali y El Dandee, Maite Perroni también está apoyando a la comunidad gay en su país, por eso la ex RBD participará en la marcha del orgullo gay y cantará en el Zócalo capitalino junto a sus bailarines.

“Me ilusiona poder hacerme presente en una manifestación importante y necesaria como sociedad”, dijo la cantante en conferencia de prensa en la Ciudad de México. “Aún hay mucho camino que seguir logrando con este tema pero es súper importante que como sociedad nos abramos a la diversidad, a la igualdad”.

La cantante también ha estado muy activa, pues también es la cara de la marca Proactive, lo que la ha llevado a visitar diferentes ciudades en Estados Unidos.

Durante su visita a la ciudad de Nueva York con Proactive, Perroni charló largo y tendido con People en Español, sobre el romance que mantiene con el productor chileno Koko Stambuck, con quien además de un tórrido romance, también está realizando diversos proyectos. Eso sí, boda en puerta, aún no. “Platicamos románticamente de eso por momentos, pero si es o no es, no sucede un cambio realmente entre nosotros porque ya estamos compartiendo como pareja”, dijo en entrevista con People VIP, Perroni, que por el momento no tiene pensado tampoco tener hijos con Koko. “Entonces el día que suceda será una celebración. No me corretea la prisa, pero tampoco es algo que no podría suceder”.