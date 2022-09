Maite Perroni y Andrés Tovar se casarán en menos de un mes: "Ya estamos más que preparados para celebrar con todos nuestros amigos y familia" La actriz mexicana dio algunos detalles de su inminente boda en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust La semana pasada, Maite Perroni anunció a través de las redes sociales que se había comprometido con su novio, el productor de televisión Andrés Tovar. "Dijimos sí. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas", escribió emocionada la actriz mexicana junto a una instantánea en la que lucía un bello anillo de compromiso. Lo que no contó en ese momento la exintegrante de la agrupación musical RBD, quien supera los 10 millones de seguidores en Instagram, es que la boda está a la vuelta de la esquina. Ni el próximo año, ni dentro de unos meses, la boda ¡será en unas semanas! Maite Perroni Maite Perroni y su futuro esposo Andrés Tovar | Credit: Mezcalent La fecha Perroni y Tovar se darán el esperado 'sí, quiero" el domingo 9 de octubre, según confirmó el productor en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. "Ya casi, ya llega la fecha", declaró la protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor en otro encuentro con la prensa. "Ya tengo todo listo, ya estamos más que preparados para celebrar con todos nuestros amigos y familia". Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent El lugar Aunque no especificó los detalles del lugar, la intérprete de 39 años dio a conocer que la boda tendrá lugar en México. "Para nosotros México es nuestra base, nuestra familia, nuestra casa, nuestro país. Estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y la gente que ha sido un pilar muy importante en nuestra historia, así que estamos contentos", expresó la artista. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Venderán la boda? Perroni también aprovechó la ocasión para dejar claro que no van a vender la boda a ninguna revista. "Creemos que es un evento personal, familiar y para nosotros es muy importante no lucrar con nuestra vida privada ni con un evento tan importante como lo es para nosotros el empezar a formar nuestra familia", dijo. "Los medios que se sumen de forma amorosa y positiva van a ser bienvenidos".

