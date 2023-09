Madre de Maite Perroni rompe el silencio tras estar hospitalizada Maite Beorlogui, madre de Maite Perroni, estuvo hospitalizada tras un proceso quirúrgico. Ahora, vuelve a pronunciarse tras esta experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Maite Beorlogui, madre de Maite Perroni, dio a conocer que había estado hospitalizada y si bien no dio más detalles, dejó entrever que había sido operada. Además, aprovechó para realizar una serie de agradecimientos. "¡¡¡¡Gracias una vez más!!!! A la Virgen, a Dios nuestro Señor por la vida. Han sido tiempos difíciles de hospitales, operaciones. Sin embargo, de esperanza, amor, y aceptar lo que ¡es!", mencionó en su cuenta de Instagram. ¡¡¡Gracias!!! Siempre a mis hijos Maite, Adolfo y Francisco por su amor incondicional y apoyo, a mis preciosos Mila, Lucas y Lía ¡¡¡los amo tanto!! Estoy aquí, para verlos crecer, amar y reír ¡¡¡a mi familia!!! ¡¡¡Hermana-Sobrino, a Ti!!! A Andrés, Andrea y Bessy, y Gaby, a mis amigas queridas, que ¡¡¡siempre están!!! ¡¡A la Vida por darme tanto!! Cada día es una nueva oportunidad. Hoy ya en casa". Ha tres días de este comentario, la terapeuta psicosomática vuelve a pronunciarse con algunos mensajes que son parte de su habituales publicaciones en la mencionada red social. "Benditas ojeras, que aunque no son lo mejor de nosotros, hablan de los esfuerzos que hacemos para no darnos por vencidos", mencionó. Maite Perroni Credit: Pablo Cuadra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También expresó. "A la mentira le gusta usar muchos vestidos". "A la verdad le gusta andar desnuda", expresó. "¡¡¡Y sí!!!". Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas. "Prefiero andar con el cuerpo y el alma desnuda, y no con un montón de disfraces"; "La más pura verdad"; "Así es mi querida señora, estoy absolutamente de acuerdo"; "Si por que ala mentira le gusta ir muy tapada y ala verdad le gusta ir sin ropa para ser trasparente", y "Las mentiras tienen patas cortas, la verdad siempre aparece en nuestra alma, nos agradece por ser veraces, especialmente, en el amor es hermoso", fueron algunos comentarios. Ahora, Maite Beorlogui, está en su casa, tal como reveló, recuperándose. Mientras tanto; su hija Maite Perroni continúa triunfando en la gira de RBD.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Maite Perroni rompe el silencio tras estar hospitalizada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.