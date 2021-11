¿Magia? ¿Tensión? ¡Adamari López y Toni Costa juntos de nuevo! Fue antes de uno de los ensayos y la expareja reapareció junta en redes como si no hubiera pasado el tiempo, dejando volar la imaginación de sus fanáticos. ¡No te lo puedes perder! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari y Toni tienen en ascuas a sus fans. Mientras que se rumora que Toni Costa y su amiga, la modelo mexicana Evelyn Beltrán estarían viviendo un romance, Adamari López comparte con su ex la mejor de sus sonrisas y lo da todo en sus ensayos para su próximo baile juntos en Así se baila. Con motivo de su anunciado regreso a la pista, la expareja está pasando mucho tiempo unida, algo que hace que sus seguidores se preguntan si renacerá la chispa entre ellos y esto sea el detonante de su esperada reconciliación. Lo que está claro es que los papás de Alaïa hoy aparecieron en sus historias como hace tiempo no lo hacían, conversando y bromeando frente a la cámara del celular de la querida conductora de Hoy Día, quien apareció con un atractivo look rosa durante la mañana, mientras pretendían discutir acerca de lo exigente que se volvía el bailarín español sobre la pista de baile. Mientras que Adamari lucía de lo más coqueta y feliz, Toni Costa se dejaba ver un poco más tenso con la situación del momento que estaba viviendo al ser grabado. "Bueno mi gente linda, saliendo de un ensayo donde Toni me da muy duro en líneas, en que repita, repita, repita…", dijo dejando ver al papá de Alaïa tras ella haciendo un gesto de que le estaba tratando con mano dura. Después, el bailarín español pasó a defenderse de que ella el otro día le hubiera tildado de sargento durante las prácticas. Adamari López Toni Costa Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiere decir que yo soy bien estricto, bien duro, porque, porque tiene que salir perfecto, y ella es buena bailando, ya lo verán" dijo con cierto nerviosísimo mientras le señalaba con el dedo y Ada ponía una carita muy cómica. Adamari López Toni Costa Credit: IG Adamari López "¿Nos juntamos ahora para ensayar otra vez?", le preguntó Ada. El asintió, porque les tocaba "ensayo en el stage, con la ropa, así que vamos para que quede muy bien", afirmó Costa. Adamari López Toni Costa Credit: IG Adamari López Toni Costa "Te doy un ratito libre, pero nos encontramos en Telemundo", dijo Ada tomando el control de la situación y tratando con simpatía de cambiar el tono para dejar claro que la de las órdenes era ella. "Vale, gracias, bye", finalizó humilde el inseparable papá de Alaïa. Adamari López Credit: IG Adamari López Un momento muy simpático que compartieron ambos desde sus redes, para asegurarse que el domingo nadie se pierda Así se baila.

