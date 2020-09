“[Me dejó] madurez a nivel actoral”, asegura Paulina Matos sobre su primer personaje homosexual Paulina Matos revela que era la primera vez que interpretaba un personaje de la comunidad LGBT y le gustó como fue abordado. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el personaje de Edith Ballesteros en la serie Oscuro deseo, Paulina Matos interpretó por primera vez a una mujer homosexual. Ahora la actriz habla de lo que le representó profesionalmente este rol. “[Me dejó] mucho crecimiento y madurez a nivel actoral”, confesó Matos a People en Español. “Fue un reto muy bonito, en general. Edith fue un personaje completamente nuevo. No había interpretado a un personaje de la comunidad LGTB, ni tampoco a una abogada. También era un personaje, digamos, más grande [de edad] de lo que normalmente interpreto”. RELACIONADO: ¿Está suprimiendo Telemundo escenas de La doña 2? Image zoom Cortesía TELEMUNDO Lo más importante para la intérprete de Lucía en la película Como te ves me vi fue el tratamiento que le dieron a este rol, donde se trató como una historia más sin darle peso a la preferencia sexual. Además, considera que le abrirá muchas puertas en su ascendente carrera. “Me gustó la manera como plantearon al personaje porque no perdieron esa parte femenina. Me gustó también que lo plantearon de una manera muy natural y muy normal como lo es hoy en día, sin prejuicios. Justo era parte de lo que yo quería enfocarme en este personaje”, agregó. “Creo que a partir de Edith van a empezar a verme de una manera más madura para mis siguientes personajes”. Image zoom Alex Cordova SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la mencionada serie, la joven de 29 años compartió escena con Maite Perroni y asegura que fue una grata experiencia trabajar con la exRBD. “Conocí a Maite [Perroni] en ese proyecto. La verdad es un ser humano increíble; es superamorosa; una gran compañera”, reveló. “Y me quedé muy, muy, muy feliz y agradecida de haberla conocido y compartir con ella este proyecto”. Paulina Matos se suma al elenco de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? y repetirá el mencionado rol en la segunda entrega de Oscuro deseo, que se pretende grabar el próximo año. “Estoy muy contenta con lo que he logrado y con todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera”, concluyó.

