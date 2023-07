Madrid: un mes de ensueño para la Dra. Ana María Polo, ¡se siente como en casa! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ana maria polo vacaciones madrid espana.... Credit: Cortesía La doctora Ana María Polo se encuentra en Madrid, España, disfrutando de unas magníficas vacaciones. Durante un mes completo, ha aprovechado al máximo su tiempo, recargando energías y deleitándose con el clima cálido y agradable. Madrid la ha acogido de una manera tan acogedora que se siente como en su propio hogar. Además, ha tenido el placer de encontrarse con seguidores a lo largo de su viaje, quienes la han reconocido y se han emocionado al poder compartir un momento y capturar un recuerdo fotográfico junto a ella. Empezar galería La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana Credit: Cortesía "La realidad imita al arte", expresó la Dra. Ana María Polo mientras posaba junto a su sobrina frente a un majestuoso monumento. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana.. Credit: Cortesía Con un orgullo indescriptible, la dra. posó junto a su bandera cubana, mientras comentó con emoción: "Mi bandera siempre aparece donde menos me la espero". 2 de 8 Ver Todo La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana.... Credit: Cortesía Luciendo un sombrero y ropa cómoda, la Dra. Polo se deleitó con un relajante paseo rodeada de árboles. En medio de la serenidad de la naturaleza, comentó con una sonrisa: "En el retiro... retirada" 3 de 8 Ver Todo Anuncio La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana Credit: Cortesía Con una expresión de alegría y emoción, la nominada a un Emmy por su programa Caso cerrado abrazó cariñosamente a un fan que la reconoció en las calles de Madrid y deseaba tomarse una foto con ella. Con gratitud en sus palabras, dijo: "El cariño construido a lo largo de los años" 4 de 8 Ver Todo La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana...... Credit: Cortesía Posando junto a un mural de alas multicolores que representaba un 'Ángel de Madrid, la abogada cubana disfrutó del momento mientras comentó con entusiasmo: "Disfrutando al natural". 5 de 8 Ver Todo La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana.... Credit: Cortesía En un entorno idílico junto al agua, Polo posó con una expresión de diversión en su rostro, mientras comentó: "¡Con este calor, dan ganas de meterse en el charco!" 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana. Credit: Cortesía Con una sonrisa radiante, la empresaria compartió su experiencia en el RIU de Gran Vía, afirmando: "En el RIU de Gran Vía, su gente te hace sentir más cerca del cielo" 7 de 8 Ver Todo La dra. Ana María Polo de vacaciones en Madrid ana maria polo vacaciones madrid espana 0 Credit: Cortesía La Dra. Ana María Polo disfruta al máximo sus vacaciones en Madrid, felizmente sorprendida por el trato excepcional que ha recibido. El calor la abraza y ella corresponde con alegría. Madrid se siente como en casa. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

