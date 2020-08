La madres de Belinda y Christian Nodal rompen el silencio sobre la relación de sus hijos Cristy Nodal y Belinda Schüll aman a sus hijos y no dudaron en hablar de ambos en este delicado momento en el que el romance de los jóvenes está en boca de todos. Así se expresaron al respecto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando todos creíamos que Belinda por fin había encontrado el amor y vivía un romance casi de película con Christian Nodal, las cosas han dado un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Después de unas declaraciones de amor públicas que derritieron las redes, ambos dejaron de seguirse e incluso en el caso del cantante, retiró un video con la que era su chica que en las últimas horas ha vuelto a subir en Instagram. Todo un misterio que sigue sin resolver y que sus protagonistas no han querido comentar. Quienes sí han hablado al respecto han sidos sus madres. Belinda Schüll y Cristy Nodal han opinado de la relación de sus hijos mostrándoles su absoluto apoyo y amor incondicional. La madre de Christian se ha manifestado bastante molesta a través de las redes. Cansada de las críticas y asunciones de la gente, no dudó en contestar y callar bocas. Varios seguidores le insinuaban que su hijo había caído en el juego publicitario de una relación solo por dar audiencia a un programa. "De mi familia me encargo yo", dijo para empezar. "Mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a juzgar su vida. Ni mi hijo, ni mi familia ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas", aclaró en un largo escrito que siguió dando más explicaciones. Por su parte, Belinda madre, recién llegada de España donde estuvo medio año cuidando de su progenitora, también tuvo unas palabras, eso sí, más reservadas. "Yo creo en el amor mientras sea de verdad", sentenció feliz y, de alguna manera apostando por la relación de su hija que este sábado cumple 28 años. "Apenas voy llegando, me voy enterando, no sé muy bien, pero contenta, estoy deseando abrazar a mis hijos", expresó al programa Al rojo vivo. Haya pasado lo que haya pasado entre ellos, lo que es innegable en las imágenes que ambos comparten tanto en redes como en el show La Voz Azteca es que se aman y que ahí no hay montaje, así que solo nos queda desearles lo mejor como pareja y felicitar a Beli por su cumpleaños. ¡Felicidades en tu día preciosa!

