¡Las suegras toman partido! Madres de Belinda y Nodal se pronuncian tras la separación Tanto Belinda Schüll como Cristy Nodal han querido proteger a sus hijos, por lo que han tomado partido en medio de esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las madres de Belinda y Christian Nodal no se han podido quedar cruzadas de mano ante la separación de la pareja, que fue anunciada hace unos pocos días por el cantante mexicano. Tanto Belinda Schüll como Cristy Nodal han querido proteger a sus hijos, y también han tomado partido en medio de esta situación de la que todo el mundo ha estado hablando. La primera en tomar cartas en el asunto fue la madre de Belinda, quien compartió un mensaje en sus redes sociales que la cantante hizo suyo, ya que no se ha pronunciado personalmente sobre su separación. Belinda y Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram "En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión", comunicó la señora Schüll en sus redes sociales. Pero esta no fue la única declaración de Schüll, quien también borró de sus redes el post que había compartido cuando Nodal le pidió matrimonio a Belinda el pasado año, y en el que le decía a su hija: "Estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más". Cristy, la madre de Nodal, también reaccionó a la decisión de los jóvenes borrando las fotos que había compartido en Instagram de ambos juntos, incluso la que posteó en el cumpleaños de Belinda deseándole felicidad y dándole "gracias por todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda Este domingo Nodal comunicó que ponía fin a su noviazgo con la cantante. "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", dijo. "Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó. Por el momento Belinda no ha dado ninguna declaración al respecto, y donde último se le vio fue en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el objetivo de abordar un vuelo e irse al extranjero.

