Una madre y su novio son arrestados tras estrangular a su bebé recién nacido en el hospital La pareja es detenida por ser los principales sospechosos de matar a su beber por asfixia nada más nacer. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Un bebé ha fallecido asesinado nada más nacer y los principales sospechosos son su madre y el novio de la misma. Andrea Torralba de 20 años y David Villa de 21 están bajo arresto tras recibir la llamada del centro médico en Oxnard, California. Después de responder a una llamada del hospital, los oficiales se percataron de que el pequeño estaba en un grave estado de salud y de que presentaba heridas en su cuerpo. Tras investigar y deliberar, los hechos llevaron a los detectives a determinar que todo apuntaba a que habían sido los mismos jóvenes quienes habían causado estos terribles daños al recién nacido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tristemente, a pesar de los intentos de los trabajadores del hospital por salvarle la vida, finalmente el bebé fue pronunciado muerto poco después. Un delito de asalto por la fuerza por el que sus autores pueden ser sentenciados hasta con 25 años de prisión. Ambos sospechosos por este delito siguen bajo arresto mientras la investigación sigue su curso y los hechos están siendo analizados por las autoridades. Aunque por lo observado hasta ahora parece que la autoría encaja con los arrestados. Advertisement EDIT POST

