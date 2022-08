Madre vegana condenada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 18 meses por desnutrición Una mujer vegana de la Florida fue condenada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 18 meses a causa de la desnutrición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sheila O’Leary Sheila O’Leary | Credit: Lee County Sheriff's Office Una mujer vegana de la Florida fue condenada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 18 meses hace tres años a causa de la desnutrición. Según los investigadores, Sheila O'Leary, de 38 años, y su esposo Ryan Patrick O'Leary dijeron que seguían una estricta dieta solo a base de frutas y verduras crudas, aunque el niño, identificado como Ezra O. 'Leary, también tomaba leche materna, de acuerdo con el diario Tampa Bay Times. Al momento de su muerte en septiembre de 2019, el niño pesaba 17 libras y tenía el tamaño de un bebé de 7 meses, según un informe policial. El pequeño no era el único hijo de la pareja, quienes tienen otros dos de 3 y 5 años, también en estado de desnutrición, agrega el informe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN O'Leary fue condenada el pasado junio en el condado de Lee de seis cargos: asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, homicidio involuntario agravado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil. Por el momento su esposo permanece en la cárcel mientras espera el juicio por los mismos cargos.

