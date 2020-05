Madre de Vadhir Derbez asegura que Eugenio Derbez le fue infiel ¡y revela con quién! En una íntima entrevista con su hijo, Silvana Prince confesó las razones que la llevaron a separarse del comediante solo 5 meses después del nacimiento de su hijo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre de Vadhir Derbez, Silvina Prince, aseguró que la razón por la que dejó a Eugenio Derbez fue que poco después de dar a luz le fue infiel con Victoria Ruffo. En una íntima entrevista compartida por su hijo en su canal de YouTube, Prince dijo que tuvo que parar de trabajar a causa del avanzado estado del embarazo y que ella misma fue quien invitó a Ruffo a un evento al que acabó no asistiendo y en el que, a su juicio, pudo haberse dado el inicio del supuesto romance entre Eugenio y Victoria. “Tú [Vadhir] tenías 5 meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Entonces en ese momento, así que obvio le dije [a Derbez] vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan”, cuenta en la grabación. Afirma que a pesar de las heridas del pasado, le tiene un especial aprecio al padre de su hijo y que se siente feliz porque el tiempo le ha ayudado a ser mejor persona. “Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video habló del primer momento en que vió por primera vez a Derbez y reveló que se conocieron en un concurso de belleza en Puebla, México, y que le pidió su teléfono. “Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, recuerda Prince. La entrevista finaliza con ella confesando que antes de la supuesta infidelidad de su entonces pareja, ella también le había puesto “los cuernos”. Vadhir Derbez anunció una segunda parte de la entrevista en la que se revelarán más detalles.

