Madre de Toni Costa se emociona al contar lo que hizo el bailarín con el primer sueldo que ganó en La casa de los famosos El bailarín español tiene un gran corazón y acciones como esta no hacen más que corroborarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa está a un paso de ganar La casa de los famosos 2. Independientemente de lo que suceda el próximo lunes 8 de agosto en la gala final, para Carmen, su madre, ya es un ganador. La progenitora del bailarín español, quien reside en España, no puede estar más orgullosa del concurso que ha hecho su hijo en el exitoso reality show de Telemundo. "Toni es lo que habéis visto: es muy cariñoso, muy educado, muy amigo de sus amigos, es una persona que se preocupa mucho por su familia, por sus amigos", expresó en una reciente entrevista para Al otro nivel con Freddy Ramírez. "Toni es lo que estáis viendo, un ser maravilloso con sus defectos y sus virtudes, más virtudes que defectos. Es raro ver en estos tiempos a un niño de esa edad con ese candor, con esa buena vibra que tiene, no ve nada mal, todo le parece bien, siempre si le digo algo él enseguida me aplaca 'mamá, por favor', siempre hablando bien, este nene no hay manera de que hable mal de nadie, es un ser de verdad especial". Toni Costa Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: Telemundo Carmen, quien estaba en compañía de su hija Lorena, no pudo evitar emocionarse al contar lo que decidió hacer su hijo con el primer sueldo que ganó en el programa –todos los concursantes reciben un sueldo mientras están concursando–. "Cuando se fue [al reality show] me llamó y me dijo: 'Mamá el primer sueldo…'", dijo Carmen sin poder terminar de contar lo que quería decir ya que las lágrimas comenzaron a invadir su rostro. Carmen Carmen, madre de Toni Costa | Credit: Al otro nivel con Freddy Ramírez Ante la imposibilidad de continuar hablando debido a su emoción, fue la hermana de Toni la que tomó la palabra y compartió la emotiva historia que trataba de contar Carmen. "Cuando él se marchó dejó encargado que el primer sueldo que él cobrara del programa sería para el dentista de mi madre para arreglar su dentadura y así fue", detalló Lorena. "De hecho ha empezado con el tratamiento. Ese fue el primer sueldo, para ayudarla y cuidarla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso detalle que define a la perfección el gran ser humano que es Toni: un hombre bondadoso y familiar que se desvive por atender a los suyos.

