¡Mamá de Toni Costa vuelve a Miami junto a Alaïa! ¿Para conocer a Evelyn Beltrán? Mientras Adamari trabaja en Puerto Rico, Toni Costa se derrite en Miami rodeado de sus tres amores: su mamá, su hija y su nueva pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Toni Costa y Evelyn Beltrán son sin duda la pareja del momento! Los enamorados presumen por fin su amor sin miedo al qué dirán, meses después de conocerse a fondo, un gran paso que demuestra que su amor se afianza con los días. Bailando, abrazados, radiantes, en la fiesta sorpresa que le regaló a su novia al cumplir 27 años, es muy visible que la química entre la pareja es total. Adamari López organizó a su vez otra fantástica fiesta de cumpleaños en su propia casa, en esta ocasión para Karla Monroig, quien sopló las velas junto a Alaïa en una doble celebración un poco anticipada a causa de los futuros compromisos laborales de la bella anfitriona. Después de la fastuosa fiesta que el ex de Adamari López le regaló a su nueva pareja, en la que aparecieron juntos por primera vez y de lo más acaramelados, el bailarín español compartió unas tiernas imágenes en las que mostraba a su madre jugando con su pequeña mientras Ada se encontraba fuera de Miami. Carmen Lozano Alaïa Credit: IG Toni Costa Carmen Lozano Alaïa Credit: IG Toni Costa Carmen Lozano Alaïa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras abuela y nieta jugaban con una botella de agua tratando de que cayera de pie tras lanzarla al aire, el rostro felicísimo de Toni Costa observándolas muestra que el bailarín español se encuentra en su mejor momento rodeado por las tres mujeres que más ama: su mamá, su hija y su nuevo gran amor, Evelyn Beltrán. Toni Costa madre Credit: IG Toni Costa Así anunciaba la abuelita de Alaïa hace un par de días desde una lluviosa e invernal España, que tomaba un avión rumbo al sol de sus ojos: "Buenos y lluviosos días. Espero que donde voy esté el sol. Y si no, estará mi Alaïa, que es mi sol 🌞", reflexionó Doña Carmen. Desde luego, este es el momento perfecto para que Toni presente a su mamá a su nuevo amor. Toni Costa madre Carmen Lozano Credit: IG Toni Costa/ Foto Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography Quizá también presente a su novia a la pequeña Alaïa, quien no sabemos si ya conoce a Evelyn Beltrán o si ya convivió con ella en alguna ocasión anterior. Alaïa Credit: IG Toni Costa Lejos de la escena, Adamari se encontraba con Ricky Martin en Puerto Rico, disfrutando además de la comida y las hermosas playas de su tierra natal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Mamá de Toni Costa vuelve a Miami junto a Alaïa! ¿Para conocer a Evelyn Beltrán?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.