La madre de Shakira hospitalizada de emergencia en Barcelona La señora Nidia Ripoll se comenzó a sentir mal y fue trasladada a un centro médico en Barcelona. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Shakira y su madre Nidia Ripoll Credit: Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images Shakira enfrenta otro reto más en su vida personal. A nueve meses de su separación de Gerard Piqué, sus conflictos con la exsuegra y los reveses de salud en su padre William Mebarak , ahora es su madre Nidia Ripoll quien tuvo que ser hospitalizada de emergencias en Barcelona. Según fuentes cercanas a la cantante colombiana, la señora comenzó a sentirse mal el pasado viernes y fue ingresada en un centro médico de ls capital catalana debido a una trombosis en una pierna, según Telemundo. La cadena señala que gracias a que la familia fue rápida en asistir y ponerla en manos de doctores, el coágulo no le llegó al cerebro y si sigue evolucionando positivamente al tratamiento, posiblemente sea dada de alta este mismo martes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 46 años no ha hablado públicamente aún de la situación familiar ni en la prensa o en sus redes sociales, en los que ha compartido videos y fotos en el pasado en la que presume orgullosa lo cercana que es a sus padres. La preocupación por la salud de su madre se suma a la situación del padre de la barranquillera, de 91 años, quien tuvo que ser operado de urgencias el pasado verano tras sufrir una aparatosa caída que le provocó coágulos de sangre en su cerebro. Luego sufrió un derrame cerebral y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. Shakira ha llamado a a su padre, su "héroe" y tanto ella como su madre han permanecido cerca de él cuando estuvo hospitalizado. "¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites", escribió la cantante en sus redes con motivo del cumpleaño de su padre.

