Seis niños quedan huérfanos al morir su madre en un accidente en California Una madre hispana con seis hijos murió el sábado en la noche en un accidente de auto en San José, CA. Angela Rosas y sus hijos Angela Rosas y sus hijos | Credit: Angela Rosas/IG Seis niños han quedado huérfanos en San José, CA, tras la muerte de una madre hispana el sábado en la noche en un accidente de auto. "Esta fue una tragedia tan inesperada e impredecible. La vida de mi hermana fue arrebatada demasiado pronto", asegura Selina Rosas, hermana de la víctima, Ángela Rosas, en una campaña en Gofundme creada para cubrir los gastos de su funeral. Las autoridades indicaron que Rosas iba de pasajera en un vehículo que se salió de la vía al hacer un giro e impactó contra el pilar de una valla publicitaria. El conductor del auto accidentado, que no resultó herido, aparentemente conducía ebrio, según el canal local Univision 14. Rosas fue trasladada a un hospital, donde falleció. Otras dos pasajeras del vehículo resultaron heridas y fueron ingresadas también en un hospital, de acuerdo al canal. A la fallecida madre, quien trabajaba en una iglesia haciendo que muchas personas recibieran ayudas, le sobreviven tres niños y tres niñas. "¡El corazón de mi hermana era más grande que un rascacielos! Siempre puso a los demás antes que a sí misma", señala Selina Rosales en el texto de Gofundme. "Vivió la vida por sus hijos, y nuestros corazones están rotos al saber que se quedaron sin su madre. Ella lo era todo para ellos. Nada en este mundo puede prepararte para una situación como esta, pero ahora es el momento de unirnos y ser fuertes para sus 6 hermosos hijos", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tan especial como era mi hermana, merece tener un entierro especial y adecuado para despedirse. Con gran pesar, le agradecemos cualquier donación que pueda hacer", añadió.

