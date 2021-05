Madre de Roberto Tapia en delicado estado de salud. "No te pido lujos, solo que la cures" El cantante compartió un conmovedor mensaje junto a una entrañable foto con su madre Claudia en el que ora por su vida y recuperación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes del cantante Roberto Tapia se llenaban de tristeza al compartir el delicado estado de salud en el que se encuentra su mamá. El artista informaba de la complicada situación personal que vive su progenitora y lanzaba una petición a Dios llena de sentimiento. "Mi Dios, desde el fondo de mi corazón y con profunda tristeza, te pido y te ruego que ayudes a mejorar a mi padre", arranca su conmovedor escrito. "Tengo mucho dolor en mi corazón, ya no sé qué hacer", prosigue apenado. "No te pido dinero, ni lujos, ni fama, solo quiero que me la cures". En 2019 el cantante de música regional mexicana vivió un gran susto cuando su madre Claudia sufría un grave derrame. Situación que la llevó al hospital y de la que salió adelante gracias a su fortaleza y ganas de vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roberto la esperaba con todo el cariño y los cuidados de hijo. Una etapa dura que superaron con mucho amor y que desafortunadamente han vuelto a revivir a comienzos de este 2021 por una delicada neumonía. Claudia sigue luchando por su vida siempre de la mano de Roberto que no se separa de ella. Toda la fuerza y el apoyo para el cantante, su mamá y toda su familia. Por una pronta recuperación.

