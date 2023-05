Tras convertirse en madre, Patricia de León alza la voz por importante causa Con el fin de hacer consciencia, Patricia de León promueve una importante campaña que podría salvar a una especie animal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 15 de marzo de 2023, Patricia de León se convirtió en madre de un nene al que llamó Julien Chester; por ello, su sensibilidad sobre temas que ha defendido con anterioridad se han acrecentado. Así, la famosa decidió unirse a PeTA Latino para pedir que se termine con el maltrato de los monos bebés que son usados en experimentos. "Quizá recuerdes que he alzado la voz en contra de los experimentos en monos, financiados por los Institutos Nacionales de Salud NIH, anteriormente. Pero ahora, soy madre de un nuevo bebé y estoy mas enojada y desconsolada que nunca porque los experimentadores arrebatan a los monos bebés de sus madres; los usan en experimentos horribles, como los de la escuela de medicina de Harvard, dirigidos por Margaret Livingstone", explicó en un video que realizó para PeTA Latino. "Ella ha cosido los ojos de monos bebés para mantenérselos cerrados hasta por un año, solo para ver cuánto daño sufren sus cerebros". Y la presentadora de televisión continuó. "Y en los experimentos actuales, ponen a los bebés solos en una jaula y nunca les deja ver un rostro. Los miembros del personal usan máscaras negras para soldar, en lugar de sus madres reales. Esta depravada se Livingstone les ha dado a los monos bebés, solitarios y aterrorizados, una madre sustituta, de tela", reveló. Patricia de Leon Patricia de Leon | Credit: Paul Archuleta/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una de las bebés murió estrangulada después de que su cabeza quedara atrapada en la tela. Desde 1998, los NIH le han dado a Livingstone 32 millones de dólares para torturar a los monos bebés y esos horrendos experimentos que no tienen relevancia para la salud humana. Como madre, me indigna que el dinero de mis impuestos se use para financiar esta crueldad. Te pido por favor que te unas a mí para ayudar a mantener a las madres y a sus bebés juntos visitando PeTA Latino", agregó. "Y pídele al presidente de la Universidad de Harvard que cierre el laboratorio de monos bebés de Livingstone". Patricia de León Credit: Cortesía: PeTA Latino Con esta iniciativa Patricia de León espera que haya un verdadero cambio, con el apoyo de todos y PeTA Latino, para ayudar a esta especie.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras convertirse en madre, Patricia de León alza la voz por importante causa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.