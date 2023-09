"Han sido tiempos difíciles de hospitales, operaciones...": Madre de Maite Perroni revela que estuvo ingresada La progenitora de la artista mexicana compartió este jueves la noticia a través de las redes sociales, donde agradeció a su hija "por su amor incondicional y apoyo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent No hay duda de que Maite Perroni vive una de las etapas más plenas de su vida. Convertida en madre desde hace poco más de tres meses y felizmente casada con el productor de televisión Andrés Tovar, la actriz y cantante mexicana se encuentra inmersa actualmente en una exitosa gira junto a sus compañeros de RBD, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, con la que estará recorriendo durante los próximos meses diferentes países del continente americano. "Gracias por estos primeros shows… Ha sido una explosión de amor. Esto apenas empieza y vamos a vivir cada momento al máximo", escribía la artista de 40 años días atrás desde su perfil de Instagram, donde supera los 12 millones de seguidores. Maite Perroni Maite Perroni, Dulce María y Anahí en concierto de RBD | Credit: Mezcalent No todo ha sido, sin embargo, color de rosa en su vida en estas últimas semanas. Su madre, Maite Beorlegui, contó este jueves a través de las redes sociales que estuvo ingresada en el hospital. "Han sido tiempos difíciles de hospitales, operaciones; sin embargo, de esperanza, amor y aceptar lo que es", comenzó escribiendo la progenitora de Perroni, quien agradeció a sus hijos "por su amor incondicional y apoyo" en estos difíciles momentos, así como a todas las personas que han estado pendiente de ella. "Cada día es una nueva oportunidad", dijo. Maite Perroni Credit: Instagram Maite Beorlegui Beorlegui, quien no compartió detalles sobre lo que la llevó a tener que ser ingresada, informó para tranquilidad de sus seguidores que ya se encuentra "en casa". "GAD mamita. Te amo con mi vida", no tardó en comentar Perroni en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor despertó la admiración de muchos debido a la fortaleza que ha demostrado tener. "Eres gigante, guerrera y muy fuerte porque todo esto está pasando y de todos modos tú fuiste allí e hiciste los shows" o "Mis respetos para Maite. A pesar de estar pasando momentos difíciles en su familia ella está dando lo mejor de sí en cada concierto", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Sobreviviente de cáncer La madre de Perroni luchó en el año 2010 contra un cáncer de seno del que logró salir victoriosa. "Mi madre atravesó por esta enfermedad hace unos años y claro que es algo que vivencialmente me mueve mucho el alma", contaba la artista en 2014.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Han sido tiempos difíciles de hospitales, operaciones...": Madre de Maite Perroni revela que estuvo ingresada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.