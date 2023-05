¡Mamá de Madison Anderson causa furor! "Parecen hermanas" La ganadora de La casa de los famosos 3 presumió a su progenitora, quien se robó todas las miradas y deslumbró con su belleza y jovialidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida sigue siendo emocionante para Madison Anderson más allá de La casa de los famosos. La ganadora de esta tercera edición continúa con su agenda de compromisos disfrutando de las mieles del éxito. Pero también encuentra el tiempo para disfrutar de los suyos, familiares y amigos, sus grandes pilares en estos momentos. Entre ellos, su mamá, Belinda Berríos, con quien acaba de compartir una entrañable imagen. La foto ha impactado a sus seguidores por la bonita unión entre ambas pero, sobre todo, por el espectacular parecido entre ambas. La belleza de su progenitora hace entender mejor el despampanante físico de la modelo puertorriqueña y su estilo. Madison Anderson Madison Anderson presenta a su mamá | Credit: IG/Madison Anderson "Erres fuerza, amor y lealtad, gracias por ser mi mami, te amo", le escribió Madison junto a una foto que emana complicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La progenitora de la Barbie puertorriqueña, como la llaman con cariño, no imaginó que su hija podría llegar a ganar el reality. Pero no porque no pudiese, sino por ser una desconocida en comparación con sus compañeros. "Pensé que Madison estaría en la competencia solo algunas semanas, ya que había muchos habitantes famosos y con trayectoria. Me siento muy feliz de que el público haya aceptado a Madison porque ellos vieron a la verdadera Madison, con sus virtudes y sus defectos, y eso vale mucho", expresó en una entrevista con el diario El Nuevo Día. Las predicciones de casi todo el mundo al comienzo del show fallaron y Madison se hizo dueña y señora del primer puesto. Ambas mujeres disfrutan de los ratos que comparten juntas, como en esta ocasión en la que causaron furor por su gran parecido y belleza. "Dos ejemplos de damas de belleza", "Parecen hermanas", "Ahora sabemos de dónde viene tu belleza", "Dios mío, tu mamá es igual de bella", "Idénticas", "Dos gotas de agua", expresaron algunos de sus seguidores.

