Madre llora en brazos de un policía tras saber que su hija murió encerrada en su auto por un descuido Una madre de Nueva Jersey se tiró a llorar en brazos de un policía tras enterarse de que su hijo había fallecido por haberse quedado encerrada en un auto siete horas a causa de un descuido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Police Line Do Not Cross Tape Credit: Getty Images Una madre de Nueva Jersey se tiró a llorar a los brazos de un agente de la policía al enterarse de que su hija, quien estuvo encerrada en un auto por siete horas, murió asfixiada a consecuencia de las altas temperaturas. Según el diario Daily Mail, fue un vecino quien vio a la pequeña en el asiento del automóvil Honda Civic gris sobre las 2 p.m. de la tarde del pasado martes en la entrada de la casa de la familia en Somerset. En ese momento el vecino la sacó del vehículo y trató de reanimarla mientras esperaba que llegaran los servicios de emergencias y la policía. La policía confirmó que la niña, de la cual no ha sido revelada la identidad, había estado en el automóvil durante al menos siete horas mientras las temperaturas subían a 80 grados. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no se pudo salvar a la pequeña. Por el momento se desconoce cómo la niña pudo ser olvidada tanto tiempo en el auto, pero los vecinos han confirmado que sus padres eran unos padres muy amorosos, incluso con su otra hija. "¿Cómo puede pasar eso?, ¿cómo te olvidas? Supongo que todos somos olvidadizos, he olvidado cosas en el auto. Pero, ¿cómo olvidas al niño pequeño, sabes? No lo sé", dijo el vecino Alex Krstavski. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Treana Huntley, que vivía frente a la familia afectada, dijo al periódico The Franklin Reporter que la escena fue muy triste. "Fue desgarrador, casi me hizo querer romper a llorar. Como madre, solo escuchar ese dolor de otra madre, fue muy doloroso de escuchar. No le desearía eso a nadie", contó. Según kidsandcars.com, la pequeña de Nueva Jersey es el menor número 22 en morir este año en Estados Unidos encerrado en un automóvil bajo el sol, cuatro de los cuales ocurrieron en una sola semana en agosto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre llora en brazos de un policía tras saber que su hija murió encerrada en su auto por un descuido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.