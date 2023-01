Una valiente madre hispana pierde su vida para salvar la de sus cinco hijos en un incendio Una madre hispana falleció por tratar de salvar la vida de sus cinco hijos en un incendio en un edificio en la localidad de Alhambra, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lleny Vázquez y su familia Lleny Vázquez y su familia | Credit: Gofundme Una madre hispana falleció tras tratar de salvar la vida de sus cinco hijos en medio de un incendio que tuvo lugar en el apartamento de edificios donde vivían en Alhambra, California. Balbina Sánchez, madre de la fallecida Lleny Vázquez, pidió ayuda a través de una campaña de Gofundme para ayudar a su hija, su esposo y sus nietos, quienes permanecían hospitalizados. "Esta mañana recibí una mala noticia que ninguna madre quiere escuchar, la casa de mi Lleny se incendió totalmente perdiendo absolutamente todo", dijo. En una actualización en la página de recaudación de fondos dejó saber que su hija había fallecido. Lleny Vázquez y su familia Lleny Vázquez y su familia | Credit: Gofundme "Lleny murió como una HÉROE mientras intentaba salvar a sus hijos del apartamento en llamas", dijo. Según un comunicado emitido por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el incendio comenzó alrededor de las 8:30 a. m. en un edificio de varios pisos en la cuadra 300 de North Electric Avenue. Los gritos de varias personas y el olor a humo hicieron que los vecinos se llegaran a ayudar, hasta que los bomberos se presentaron en el lugar y encontraron a varias personas colgando de una ventana del segundo nivel, de acuerdo con la información difundida. El canal ABC 7 informó que otros veintitrés residentes del edificio resultaron afectados y los bomberos estaban trabajando con la Cruz Roja para proporcionarles alojamiento temporal. A Vázquez le sobreviven su madre Balbina, su hermana Lucero, su hermano Carlos, su esposo Carlos y sus 5 hijos de 7, 9, 10, 12 y 19 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lleny fue una amorosa hija, hermana, esposa y sobre todo una madre amorosa para sus hijos. Siempre fueron su prioridad número uno", dice la campaña, que pide donaciones para "darle el entierro que se merece y los gastos que puedan tener en los próximos días tres de sus hijos que aún permanecen hospitalizados". La causa del incendio aún se está investigando, pero la policía cree que comenzó en la unidad inferior y el fuego se propagó hacia los pisos superiores del inmueble.

