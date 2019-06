Madre del hijo de Fernando Carrillo, acusa al cantante de no pagar pensión

Desde hace un tiempo, se ha llevado a cabo una batalla legal por la manutención de Ángel Gabriel, el hijo que Fernando Carrillo procreó con su expareja Margiolis Ramos. Incluso, el actor aseguró que cumplía cabalmente con la pensión correspondiente, pero que renunciaba a al niño para evitar conflictos con su madre. Ahora, la mujer asegura que todavía no recibe el dinero que por derecho le corresponde al menor.

“El señor [Fernando Carrillo] está desaparecido. No ha vuelto ha llamar más nunca la niño [Ángel Gabriel]; obviamente no ha depositado. No se ha aparecido en la corte”, explicó Ramos al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Ni llama al niño; ni le interesa el niño, no sabe nada del niño”.

De acuerdo con la madre del pequeño, el histrión tiene consigo los pasaportes desde hace un tiempo y no se le ve intención de regresarlos. Además, no muestra el menor interés por el chiquillo.

“Hace como dos años, cuando se lo llevó de vacaciones a Malibú, yo le di los pasaportes y él no me los devolvió”, declaró. “Una de las cosas que estoy pidiendo en la corte es que me devuelva los pasaportes y me den la guarda y custodia porque, de verdad, que al señor no le interesa el niño”.

Margiolis Ramos asegura que Fernando Carrillo ha engañado muchas veces al hijo de ambos con promesas que nunca cumple. Ante el total desinterés del padre, quiere quedarse con todos los derechos sobre Ángel Gabriel.

“Aproveché para que el niño le escribiera y le pidiera los pasaportes. [Carrillo] le escribió como a las cuatro horas, le pidió la dirección para enviarle los pasaportes y que le iba a enviar un teléfono; cosa que es mentira”, concluyó.