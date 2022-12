La madre de la supuesta hija de Anuel AA rompe el silencio: "Partida de locas" Melissa Vallecilla se había mantenido hasta ahora en silencio luego de que se supiera que Yailin está esperando una niña y que Anuel asegurara que es su única hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta el momento, Melissa Vallecilla, quien afirma haber tenido una hija con Anuel AA, se había mantenido en silencio luego de que se supiera que Yailin está esperando una bebé y que el cantante dijera que esa era su única hija. Ya no más, ante las críticas que parece haber recibido de quienes no le dan credibilidad a su historia. "Muy desocupadas tienen que ser para ponerse a inventar tantas estupideces", escribió la joven de Texas en sus historias de Instagram. "Busquen de Dios, partida de locas sin oficio". Historia de Instagram de Melissa Vallecilla Historia de Instagram de Melissa Vallecilla | Credit: Melissa Vallecilla/IG Aunque no especificó a quién iba dirigido este mensaje, llega justo en medio de la noticia del embarazo de Yailin y la polémica que enfrenta el cantante luego de que la madre de su hijo, Pablo Anuel, lo tachara de usar al menor para hacer marketing. Aunque Vallecilla reveló hace unos meses en el programa El gordo y la flaca que su hija era producto de una relación con el cantante y que la prueba de paternidad era del 99%, el reguetonero afirmó recientemente que solo tenía una hija: la que espera con Yailin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Yailin tiene] cinco mesas [de embarazo] es mi primera niña [y] mi hijo tiene 9 años. [Pero tener una niña] es una vibra diferente", acotó. No obstante, Vallecilla dijo a People en Español que el cantante no se opuso a darle el apellido Gazmey a la pequeña. "No, no hubo ninguna objeción. No hay porqué sabiendo que Emmanuel es el papá".

