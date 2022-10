Esto es lo que piensa la madre de Piqué de Clara Chía, la nueva novia de su hijo Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué, tiene una opinión de la joven que ha sustituido a Shakira en el corazón del futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va cada vez más en serio, hasta el punto de que su madre la conoce y tiene la mejor opinión de la joven que se ha convertido en el nuevo amor de su hijo. Varios medios españoles se han hecho eco de la noticia de que Montserrat Bernabéu, la madre del futbolista, piensa que la joven es "educada" y "cariñosa". Pero Bernabéu no solo es que lo piensa, sino que le dijo a Shakira que la actual novia de su hijo es una buena mujer, según afirma el paparazzi Jordi Martin, que sigue de cerca la vida de la ex pareja. "La madre de Piqué defendió a la novia del hijo, dijo que era una chica educada y cariñosa, y la cosa se puso tensa", dijo. Clara Chía Clara Chía | Credit: Grosby Group Martin contó que Shakira y su exsuegra se encontraron en un partido de béisbol de Milán, en el que también estaba Piqué. El encuentro fue cordial, ambas se saludaron y tuvieron una breve conversación, donde Bernabéu le dejó saber lo que creía de Clara Chía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que la joven de 23 años y el futbolista parecen estar más enamorados que nunca, trascendió que Clara Chía estaba "destrozada" luego de que la colombiana lanzara su tema "Monotonía" junto a Ozuna, ya que parece ser un mensaje directo al corazón de Piqué que ha causado mucho revuelo. "A nivel personal está pasando un bache terrible. No acude a trabajar a [la empresa del futbolista] Kosmos, está teletrabajando hace un mes. A nivel personal y anímico está mal. No la está llevando nada bien. ¡La situación, el disco... Todo!", dijo Martin.

