Madre de Zoraida Gómez habla de la polémica tras foto de Vicente Fernández besando a su hija siendo niña El tributo que quería ofrecer Zoraida Gómez a Vicente Fernández tras su fallecimiento tuvo el efecto contrario ¿qué dice Melissa Sánchez, madre de la actriz al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández falleció tras estar varios meses hospitalizado a causa de las complicaciones ocasionadas por una caída en su casa de México. Cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de El Charro de Huentitán, muchos famosos quisieron rendirle un último homenaje compartiendo pensamientos, mensajes, condolencias e imágenes de momentos que pasaron juntos. Así, Zoraida Gómez decidió postear en su red social una fotografía cuando, siendo una niña, el cantante la besaba en la boca. "Me diste mi primer beso", fue la frase que utilizó la actriz para acompañar la instantánea. Dichas imagen y frase desataron una importante controversia al respecto ya que algunos aseguraban que no era correcto este tipo de conducta entre un señor y una nenita. Otros consideraron que en lugar de rendir homenaje al intérprete de "El rey", lo colocaba en una posición desafortunada. Ahora, Melissa Sánchez, madre de Gómez, habló sobre esta situación ocurrida a su hija y asegura que era algo normal en su forma de conducirse. "Él besa a todo el mundo así, niños, grandes, chicos, viejos, así besa el señor", advirtió a los medios de comunicación. Zoraida Gómez y su madre Credit: Zoraida Gómez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él siempre besa en la boca. El señor así besa, y así besa a todo el mundo a todo el que se deja yo nunca me dejé, pero si no me hubiera besado igual", agregó. "Vicente Fernández a su familia los besa, hombres, mujeres, él besa en la boca y Alejandro [Fernández] hace lo mismo". Zoraida Gómez y Vicente Fernández Credit: Zoraida Gómez Instagram Hasta ahora, ningún miembro de la familia de Vicente Fernández ha comentado al respecto, ni la propia Zoraida Gómez. Todo parece indicar que es un asunto que ha quedado atrás.

