Madre del vocalista de La Tribu Loka asegura saber quién fue el asesino intelectual de su hijo

A unos días de haber sido secuestrado y asesinado Yosimar Martínez Valdez, cantante de La Tribu Loka, su madre aseguró saber quién fue la persona que ordenó su muerte —y le envió un mensaje.

Chela Meza, madre del cantante de 23 años, reveló a Univision detalles de una plática que sostuvo con su hijo en la cual él la alertó de un posible ataque.

“Tres días antes de que lo mataran, me había dicho: ‘Mamá, si algo me pasa, tú culpas a fulanito’. Me dijo el apodo, me decía que [ese individuo] ya la traía contra él y le dije: ‘primeramente Dios, hijo todo va a estar bien’. Y no fue así”, expresó Meza entre lágrimas.

De acuerdo a lo relatado por la madre del músico, su muerte tuvo que ver con una mujer con quien Martínez Valdez había salido. “Mi hijo salió con la muchacha que [el presunto autor intelectual] tiene ahorita. La mujer se llama Mayra y sí, hace muchísimo tiempo que fueron a bailar a Torreón, pero no pasó nada más”, afirmó Meza en la entrevista. “Según [su hijo], de ahí viene el asunto y dije: ‘no puede ser posible, cómo me lo van a matar por esa tontería”.

El cantante fue privado de su libertad la madrugada del domingo por un grupo de hombres armados en Coahuila, México. Según su madre, las cámaras de seguridad en la casa del cantante captaron el momento del secuestro y esos videos ya han sido entregados a las autoridades. “Nosotros ya rescatamos los vídeos y los vamos a estar analizando para saber. Ya los llevamos al Ministerio Público y los quiero poner en televisoras por si alguien los conoce”, dijo esta.

Al parecer, Meza no se detendrá hasta obtener justicia. “No le tengo miedo y se lo dije al comandante y se lo digo a usted: A mí, si me va a cortar la cabeza, pues él sabrá, pero mi hijo… me lo va a pagar, porque no se vale”, puntualizó en su entrevista con la cadena.