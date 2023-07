Ahora madre de Yailin sale en defensa de su hija y arremete contra Anuel AA Wanda Díaz, madre de Yailin, se pronuncia ante los ataques de Anuel AA en contra de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin Hace unos días, estalló un conflicto entre Yailin y su todavía esposo Anuel AA. La influencer reveló que el padre de su hija Cattleya la había golpeado cuando estaba embarazada y dio a conocer otra serie de agresiones de las que fue víctima por parte del intérprete de música urbana. A partir de entonces, comenzó una serie de declaraciones entre ellos y Tekashi69, quien defendió a Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la famosa. Ahora, Wanda Díaz, madre de Yailin, sale en defensa de su hija. "Se te cayó la careta, así que también se le caerá a algunos familiares, disque familias, todo a su tiempo", advirtió en una historíes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Dios pone cada cosa en su lugar". Esta información surge luego de que la hermana de la intérprete de "Narcisista", Kimberly Guillermo Díaz, también conocida como Mami Kim, llevará a cabo una serie de señalamientos en contra de la primera y su madre. "No soy familia de ustedes ya", mencionó en un video que dio a conocer en TikTok. "Decidí no ser familia de ustedes y negarlas. Porque no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo a diario". Mamá de Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó. "Si yo voy a ser la Judas y voy a ser la mala por decir la verdad, siempre lo voy a ser", dijo. "¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, Anuel no está ahí ya. Vamos a desbaratarlo. Vamos a desbaratar a Anuel, vamos a acabar con Anuel. Después de que Anuel los hizo gente a toditos ustedes. A mí no. Ustedes toditos, el corito de Yailin, son unos doble cara. Espero que cuando Anuel se llene de odio les dé golpes a toditos". Yailin reaccionó poniendo el audio de un tema que menciona "dicen que soy mala", "contigo soy transparente, no tengo nada que esconder". Solo el tiempo dirá si logra resolver sus conflictos con Anuel AA.

