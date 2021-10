En medio de tanta polémica, la madre de Toni Costa destaca los valores de su hijo El bailarín, que sigue siendo en centro de las críticas para algunos tras su separación de Adamari López, cuenta con el apoyo y amor incondicional de Doña Carmen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doña Carmen y sus apariciones en varios videos familiares de Toni Costa y Adamari López cuando estaban unidos, la convirtieron en alguien popular y muy querido en las redes, por eso sus mensajes llegan de una manera tan especial a sus seguidores. Este fin de semana, justo en medio de una etapa bastante agitada en algunos medios donde se cuestiona la vida sentimental del bailarín, ella compartió una publicación que es puro sentimiento. En la misma destaca los valores, el buen hacer y el gran corazón de su hijo, alejándolo de todas las cosas y rumores infundados sobre su persona. "Este es Toni, siempre complace a los demás. Te amo", escribió en su perfil de Instagram. Sencillo pero directo. Así es el escrito que publicó, por si alguien no lo tenía claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las respuestas recibidas fueron un derroche de amor y cariño para esta madre orgullosa en las que destacaban los valores tan positivos del coreógrafo. "Toni es sincero, auténtico y todo un caballero", "Bello por fuera, pero más bello por dentro. Has hecho un excelente trabajo como madre", "Toni tiene un corazón de oro", escribieron tan solo algunos. Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa Unas palabras que realzan todo lo bonito del español a lo que hay que añadir algo más: su excepcional trabajo como padre de Alaïa. Ella es su propósito y razón de ser y así lo demuestra en cada aparición con ella. Viendo el amor y la entrega de su mamá con él y su hermana, se entiende mejor de dónde le nace esa dedicación como padre.

