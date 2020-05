Alaïa, Adamari ¡y ahora la suegra! Así fue la clase familiar de baile de Toni Costa En un gesto espontáneo, el bailarín y la presentadora invitaron a Carmen a la pista. Ahora sabemos de dónde le viene esa gracia y salero al chico. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué sería de nosotros y de ellos sin las redes sociales en esta etapa! Los artistas han recurrido a ellas para reinventarse y poder seguir trabajando. Toni Costa es el claro ejemplo de ello. El bailarín ha continuado con sus multitudinarias clases de baile, esta vez online, y la acogida ha sido maravillosa. El español no deja de sorprendernos en cada una de sus citas. Si primero eran Alaïa y Adamari López quienes se sumaron a sus coreografías, ahora hay una tercera mujer que ha entrado en acción: ¡la señora Carmen! La madre de Toni, que está pasando este confinamiento con la familia ya que la crisis le pilló en Estados Unidos, se ha sumado a este proyecto y su movimiento de cadera nos ha dejado atónitos. Ahora entendemos de quién ha heredado ese salero el niño. Image zoom Toni Costa con su mamá Image zoom Toni Costa con su mamá Las imágenes son una auténtica delicia. Los tres amenizaron una parte de la clase que se trasmite para todo el mundo por un precio módico y que puede adquirirse en la página web del bailarín de forma individual o por paquetes. A gusto del consumidor. Cada entrega es una aventura. La nota familiar y amorosa que siempre aporta hace que las clases sean una forma de lo más entretenida y atractiva de pasar el tiempo libre. Adamari, ya toda una experta, no se pierde ni una. Forma parte de su rutina semanal de ejercicios, junto a su dieta de puntos, para bajar de peso y estar saludable. Con Carmen en casa y en la cocina a veces se la salta pero es un gustazo ver a suegra y nuera juntas. La relación entre ambas es una maravilla y Toni no podría estar más feliz. ¿Con qué nueva travesura nos sorprenderá el coreógrafo? Con Toni, ¡todo puede pasar! Y nosotros encantados de que así sea.

