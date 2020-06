Madre de Michelle Galván revela una premonición que tuvo sobre su nieta por nacer La madre de Michelle Galván confiesa que tuvo una premonición sobre la bebé que espera la copresentadora de Primer impacto (Univision). ¡Esto fue lo que reveló! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Galván espera la llegada de su primera hija, quien nacerá este verano. Marcela Rueda, la madre de la presentadora mexicana, tuvo una premonición sobre su nieta por nacer, que reveló a Despierta América (Univision). "Antes de ir a la Basílica a ver la Virgen de Guadalupe y a orar por esto, yo le comenté a Michelle que yo soñé semanas atrás con una niña muy blanca de cabellos negros —Michelle de niña tenía el cabello negro y los ojos muy claros— y me decía en el sueño la niña: 'Abuela, dile a mi mamá que ya voy'. Yo le veía sus ojos igual a los de Michelle y yo sabía que era la hija de Michelle. Yo todavía no sabía el sexo, no sabía ni que estaba embarazada Michelle. Vamos a la Virgen de Guadalupe, regresamos de allá y Michelle me da la noticia", dice sobre el embarazo de su hija. Image zoom Instagram/ Michelle Galvan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La futura abuela predijo el sexo de la bebé que esperaba Galván. "Me acuerdo perfectamente de sus palabras: Michelle, tienes que pedir con el corazón, tienes que pedir con mucha fe para que llegue. Yo estoy segura de que esa niña va a llegar a tu vida", recuerda Galván sobre los consejos de su madre. Al enterarse de que esperaba una niña, la copresentadora de Primer impacto (Univision) recordó todo lo que su madre le había dicho: "En lo primero que pensé y lo grité es: '¡Mi mamá tenía razón!' ". Rueda, una empresaria de 50 años —que vive en Monterrey, México— recién se graduó como abogada y está feliz de pronto estrenarse como abuela. "Si cuando nos ven juntas dicen que parece mi hermana menor, ahora no van a creer que será abuela", dijo entre risas Galván sobre su hermosa madre, quien parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud. "Le costó mucho trabajo, imagínate con cuatro hijos", dice Galván sobre el esfuerzo de su mamá para graduarse de abogada. "Ella fue mamá conmigo a los 18 años y tuvo que dejar a un lado sus sueños para dedicarnos tiempo a nosotros", añadió la presentadora, dedicándole estas palabras a su madre: "Estoy superorgullosa de ti madre, sabes que te adoro, que eres nuestro ejemplo de fortaleza, de disciplina, de perseverancia, de inspiración".

