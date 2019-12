¿La madre de Marjorie de Sousa es culpable de su ruptura con Julián Gil? ¿La madre de Marjorie de Sousa ocasionó que terminara su romance con Julián Gil? Una familiar del actor revela por primera vez cuál fue la razón de la separación. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer no todo era felicidad y armonía durante la relación sentimental que mantuvieron Marjorie de Sousa y Julián Gil; de acuerdo con la hermana del actor, Patricia Ramosco, muchos problemas de la pareja fueron ocasionados por Gloria Rivas, la madre de la protagonista de la telenovela Un poquito tuyo. “El 90 por ciento fue por eso [la intervención de Gloria Rivas en el romance]”, mencionó Ramosco al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Es un problema la mamá. La mamá tiene una serie de problemas importantes, por lo que es muy difícil convivir. No puede convivir con ella [Marjorie de Sousa], que es la hija, no puede esperar que una tercera persona tenga que aguantársela a cuenta de que es tu mamá”. RELACIONADO: Marjorie de Sousa regresa a Televisa Image zoom De acuerdo con la familiar del actor, Gil ofreció ponerle un apartamento a su entonces suegra para tener su intimidad; sin embargo, la cantante no aceptó y lo amenazó para que siguiera viviendo con ella. “Sin necesidad, porque económicamente Julián ofreció ponerle algo a la madre y ella [De Sousa] dijo que no”, relató. “Si ella hubiese realmente querido hacer una familia con Julián por parte de él lo hubiera logrado. Porque incluso Julián le dijo ‘me voy a mi casa, buscamos un apartamento para tu mamá'; pero no sé cuál es la aferración de que tiene que estar con la mamá ahí”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Patricia Ramosco, Julián Gil ya había terminado el romance con Marjorie de Sousa cuando se enteró de que la actriz estaba embarazada y trataron de salvar la relación para tener al niño. Como es bien sabido, terminaron poco tiempo después del nacimiento de Matías Gregorio. Advertisement

¿La madre de Marjorie de Sousa es culpable de su ruptura con Julián Gil?

