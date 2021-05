Talina Fernández se tatúa en programa en vivo a sus 76 años Por primera vez en su vida, Talina Fernández decidió tatuarse y lo hizo durante la transmisión del matutino donde participa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 76 años, Talina Fernández sigue dispuesta a probar experiencias nuevas. Así, aprovechó un segmento sobre bienestar del programa de televisión donde participa para tatuarse en vivo y en directo por primera vez en su vida. La madre de la fallecida Mariana Levy eligió dos diseños pequeños y sencillos que le fueron dibujados en la muñeca izquierda. "Traigan a la ambulancia y que la tengan aquí afuera", bromeó antes de someterse al procedimiento en la emisión mexicana Sale el sol (Imagen TV). "La mamá de Winston Churchill, al final de 1800, se tatuó una ancla en el conejo [antebrazo]. Si ella pudo ¡dale, mi amor! [dirigiéndose al tatuador Pablo Díaz]", explicó. "Vamos a hacer una carita feliz, porque queremos que la gente haga todo por ser feliz, que ame, ayude y sea empática con otra gente". La también llamada La dama del buen decir bromeaba, al tiempo de que explicaba cada paso. Incluso, pidió que al tatuaje pequeño de una cara sonriente lo crecieran de tamaño. Después solicitó que también le grabaran "un sol poca su maíz [muy bonito]". Incluso, comentó que "no siento nada" durante el procedimiento. Talina Fernández Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quiero ser muy feliz para compartir con la gente. La vida es una, está corriendo, lleguen a la conclusión que mientras estemos aquí hay que ser felices", mencionó. "Y se va a quedar aquí para siempre y va dedicado a todos mis compañeros [de dicho programa]; a todos ustedes [mientras los señalaba]". Los otros conductores se acercaron para apoyar a la conductora; además, la motivaron durante el proceso con vítores y aplausos mientras Talina Fernández aclaraba que el grabado en su piel "no duele nada". "No se culpe a nadie de mi muerte", bromeó. "A ver si así la juventud me acepta".

